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哈蘭德絕殺巴西後狂發IG！一句話引爆球迷：這28年等待是值得的

記者林緯平／綜合報導

「魔人」哈蘭德（Erling Haaland）發威！在今日對陣五星巴西的激戰中，哈蘭德個人狂轟2球，包含第89分鐘的關鍵絕殺，帶領挪威以2比1爆冷擊退奪冠熱門巴西。賽後他難掩興奮，立刻在社群平台霸氣發文，直呼：「這28年的等待是值得的！」

▲▼「魔人」哈蘭德（Erling Haaland）。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈蘭德賽後在社群上分享心情。（圖／達志影像／美聯社）

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89分鐘致命一擊！魔人雙響締造奇蹟

面對陣容豪華的巴西隊，挪威全場雖然在控球率上處於劣勢，但靠著哈蘭德的頂級終結能力撕裂對手防線。比賽進入下半場後段，雙方仍僵持不下。關鍵第89分鐘，哈蘭德接獲隊友中場精準長傳，靠著驚人的爆發力甩開兩名巴西後衛，在禁區邊緣起腳勁射破網，完成單場「梅開二度」的瘋狂表現。這顆價值連城的進球，直接粉碎了巴西的反撲希望，成為至今最震撼的絕殺時刻。

賽後連發IG！哈蘭德嗨喊：夢想繼續

賽後，成為國家英雄的哈蘭德情緒激動，第一時間在個人Instagram上連發兩則貼文與全世界球迷分享喜悅。他在照片中披著挪威國旗，與隊友在休息室瘋狂慶祝，並在貼文中寫下：「這28年的等待是值得的！」貼文曝光後短短幾小時內，立刻湧入數百萬名粉絲按讚朝聖，不少球迷紛紛留言大讚他是「當今世界最強前鋒」、「憑一己之力擊敗巴西的男人」。

另一篇文章，哈蘭德嘖曬出一張自拍，並寫道：「Well well well」，似乎是對自己今天的好表現也感到很滿意。

告別五星巴西 挪威寫下歷史新頁

回顧過去挪威與巴西的交手紀錄，挪威一直有著「巴西剋星」的奇妙稱號，包含1998年世界盃也曾爆冷擊敗過森巴軍團。如今時隔多年，哈蘭德再次傳承了這項優良傳統。反觀陣容星光熠熠的巴西隊，儘管全場狂轟猛炸，卻始終無法突破挪威的鐵血防線，最終只能黯然吞下敗仗提早打包回家。挪威則靠著這場史詩級的勝利，持續在國際賽場上的驚奇之旅。

關鍵字： 2026世足世界盃哈蘭德挪威

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