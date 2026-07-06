王彥程追星成功！合照TWICE娜璉　田中將大也來留言

▲王彥程與TWICE成員娜璉合照。（圖／王彥程IG）

記者楊舒帆／綜合報導

ONCE王彥程追星成功了！今年在韓職大放異彩的台灣左投王彥程，隨韓華鷹客場出征LG雙子，剛好遇到TWICE成員娜璉擔任開球嘉賓。他把握空檔與偶像合照，休兵日還在IG寫下「Twice&Once」，不只球迷嗨翻，連前樂天金鷲隊友田中將大也現身留言。

王彥程在確定旅韓後，入團時曾透露，平常就和一般年輕人一樣會追韓劇、聽K-pop、逛街，被問到有在追哪一個韓團時，他笑回：「TWICE！」

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韓華鷹過去多次發布王彥程相關IG貼文時，也會引用TWICE歌曲當作背景音樂。這次韓華作客LG雙子，剛好遇到娜璉在4日擔任開球嘉賓，而王彥程該場沒有輪到先發，找到空檔與娜璉合照。休兵日5日，王彥程在IG發布合照，並寫下「Twice&Once」，引起球迷熱議。

過去效力過LG雙子、現為韓華投手的李尚圭也在底下留言表示，「功勞我也有份。」讓球迷猜測，王彥程能與對手開球嘉賓合照，或許是靠他牽線。此外，田中將大也留言5個挑眉表情符號。田中將大從大聯盟回鍋樂天金鷲時期，曾與王彥程共事，王彥程的橫掃球也是當時向他討教學成。王彥程難得發布與偶像合照，引來前隊友關注，也成為球迷討論焦點。

娜璉此次開球也延續她與LG雙子的特殊緣分。根據韓媒報導，娜璉4日在蠶室棒球場舉行的2026年KBO聯賽韓華鷹對LG雙子之戰擔任開球嘉賓，受到球迷熱烈歡呼。她不僅展現招牌燦爛笑容與穩定開球，也向LG送上充滿情感的問候。

事實上，這已經是娜璉第3度站上蠶室球場投手丘，而且3次都穿上LG象徵性的條紋球衣。她在2016年出道初期首次穿著LG球衣開球，2018年再度受邀登板，2026年則第3度開球，延續與LG長達10年的緣分。

娜璉不變的外貌與明亮能量，也讓球迷相當驚艷。她過去首度開球時LG打成平手，之後兩次開球LG都順利贏球，因此獲得「勝利妖精」封號。球迷也紛紛留言，「10年來只找LG的真粉絲」、「娜璉真的是勝利妖精」、「和2016年一樣漂亮」、「LG和娜璉已經是一種公式。」