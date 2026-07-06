內馬爾12碼破門後挑釁被笑回！巴西遭挪威淘汰　門神尼蘭被球迷封神

記者胡冠辰／綜合報導

2026世界盃淘汰賽16強挪威以2比1擊敗傳統強權巴西，寫下隊史重要勝利，前鋒哈蘭德（Erling Haaland）梅開二度成為全場焦點，不過多次擋下巴西攻勢的門將尼蘭（Ørjan Nyland）賽後同樣獲得大批球迷盛讚，甚至被點名才是本場「真正MVP」。

▲Ørjan Nyland。（圖／路透社）



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▲Ørjan Nyland。（圖／路透社）



挪威此役面對巴西猛烈攻勢，靠著下半場哈蘭德把握機會攻進2球取得領先；不過能夠將優勢守到最後，尼蘭在門前的穩定發揮功不可沒，他全場多次做出關鍵撲救，化解巴西近距離射門與禁區內威脅，讓森巴軍團遲遲無法扳平戰局。

比賽進入下半場傷停補時，巴西球星內馬爾（Neymar Júnior）主罰12碼破門，將比數追成1比2；即便剛被攻破大門，尼蘭面對對手挑釁仍以笑容回應，展現強大抗壓能力，也讓外界更加肯定他在關鍵戰役中的冷靜氣場。

Nyland and Neymar exchange words before the spot kick… then Neymar has the final say.



Ice-cold finish from the penalty spot. @thecalebian @shecksman5 #BelongWithMSport#MSportWorldCup2026 pic.twitter.com/e7dkso56X3 — Nosacamid (@NOSACAMID) July 5, 2026

賽後社群平台湧入大量討論，不少球迷認為尼蘭才是挪威能夠擊敗巴西的最大功臣。

有人直言，「哈蘭德強得像怪物，真的只能笑了，但尼蘭才是MVP。」也有球迷表示，「我認為挪威門將尼蘭就是這場比賽的MVP。」另有留言寫道，「哈蘭德當然也超級厲害，但這場比賽真的拜託多報導一下尼蘭。」

Ørjan Nyland saves Bruno Guimarães’ penalty for Norway against Brazil.

pic.twitter.com/cQVHDBwMKC — Sports on Predict (@predictdotsport) July 5, 2026

除了進攻端哈蘭德的致命效率，挪威防線能撐過巴西一波波反撲，也讓尼蘭獲得更多讚賞；有球迷指出，「如果尼蘭沒有擋下那些球，挪威就輸了。」也有人提到，「從上半場撲出12碼開始，尼蘭就像神一樣。」

這場勝利不僅讓挪威在世界盃舞台締造歷史，也讓外界看見球隊攻守兩端的完整性，社群上還有球迷形容，「哈蘭德和尼蘭，這兩個人太誇張了吧。」也有人稱讚，「哈蘭德是怪物，尼蘭是神。」另有留言表示，「哈蘭德很可怕當然不用說，但尼蘭真的也強得太誇張。」

▲Ørjan Nyland。（圖／路透社）