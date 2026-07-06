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世界盃近百年首見！哈蘭德追平梅西、姆巴佩　史上首度3人同轟7球

▲▼姆巴佩、哈蘭德、梅西。（合成圖／達志影像／美聯社）

▲姆巴佩、哈蘭德、梅西在美加墨世界盃皆踢進7球。（合成圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

美加墨世界盃16強震撼爆冷！6日「魔人」哈蘭德（Erling Haaland）在比賽尾聲狂轟2球，率領挪威以2比1擊退奪冠熱門巴西，隊史首度闖進世界盃8強。哈蘭德本屆累積達7顆進球，正式追平梅西與姆巴佩，締造世界盃史上首次「單屆3人進7球」的空前神話。

挪威童話成真！哈蘭德雙響斬退巴西

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面對南美霸主巴西的嚴密防守，挪威展現極高韌性。戰局僵持至第79分鐘，哈蘭德靠著驚人的爆發力打破鴨蛋，隨後更在第90分鐘再補一刀，單場梅開二度徹底摧毀對手防線。儘管巴西王牌內馬爾（Neymar）隨後靠著12碼罰球扳回一城仍無力回天。挪威最終以2比1勝出，不但粉碎了森巴軍團的奪冠美夢，更寫下隊史首度挺進世界盃8強的嶄新里程碑。

3星狂轟7球創百年首見，金靴之爭白熱化

這場勝利不只是挪威的榮耀，更是哈蘭德個人火力的極致展現。回顧本屆賽事，他在小組賽前兩戰皆上演梅開二度，32強賽又於第86分鐘踢進絕殺球。加上本場的2次關鍵破門，哈蘭德已狂攬7球，追平阿根廷球王梅西（Lionel Messi）與法國神鋒姆巴佩（Kylian Mbappé）。根據官方統計，這是世界盃史上首度出現「單屆3名球員踢進7球」的不可思議紀錄，今年的金靴獎之爭堪稱史上最激烈。

足壇版圖洗牌？全球社群熱議新勢力崛起

挪威的奇蹟晉級與三大巨星的數據狂潮，瞬間引爆社會大眾與全球社群熱烈討論。哈蘭德憑一己之力帶領北歐軍團突圍，不僅象徵著足壇傳統強權的絕對優勢正被顛覆，更展現了現代足球體系中，超級巨星能帶來的無限破壞力。這場跨世代的進球盛宴，讓大眾從不同角度爭論誰才是新時代最具宰制力的統治者，為本屆世界盃增添無數精彩話題。

關鍵字： 2026世足世界盃梅西哈蘭德姆巴佩

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