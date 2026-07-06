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快訊／內馬爾含淚宣告退出國家隊　命運讓他在原點謝幕

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年美加墨世界盃16強爆出大冷門，巴西以1比2不敵挪威，提前止步。34歲球星內馬爾（Neymar）賽後含淚宣布退出國家隊，感性表示自己已傾盡全力，國家隊生涯「到此為止」。值得一提的是，這場比賽場地大都會人壽體育場（MetLife Stadium），正是內馬爾2010年首秀之地，讓這場謝幕之戰更添命運巧合。

▲傳奇名將內馬爾將從巴西國家隊退役。（圖／達志影像／美聯社）

▲傳奇名將內馬爾將從巴西國家隊退役。（圖／達志影像／美聯社）

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內馬爾本屆世界盃飽受小腿傷勢困擾，小組賽第三輪對陣蘇格蘭首度登場；今對陣挪威的生死戰，於下半場第67分鐘替補上陣，雖然在下半場補時階段頂住壓力罰進12碼罰球，但仍無法阻止桑巴軍團1比2落敗的命運。

這顆關鍵進球讓內馬爾達成連續4屆世界盃皆有破門的史詩紀錄，追平了巴西球王比利（Pelé）高懸多年的偉大成就，可惜最終仍帶著遺憾的淚水，結束最後一次世界盃旅程。

「我努力過了，也嘗試挑戰過世界盃冠軍，但一切到此為止了，」內馬爾在混採區紅著眼眶表示，「我從這裡開始，也在這裡結束。」

16年前的2010年8月，年僅18歲的內馬爾在這座大都會人壽體育場，對陣美國隊完成國家隊首秀。16年後，在同一個草皮上，為自己的黃金歲月畫下了終點。

▲傳奇名將內馬爾將從巴西國家隊退役。（圖／達志影像／美聯社）

▲內馬爾18歲大都會人壽體育場完成國家隊首秀。16年後，在同一個草皮上，他國家隊生涯也畫下句點。（圖／達志影像／美聯社）

內馬爾總計為巴西國家隊出賽130場，留下隊史第一的80個進球與59次助攻。除了在世界盃舞台的精彩發揮，他更曾兩度披上國家隊戰袍出征奧運，勇奪2012年倫敦奧運銀牌，並於2016年里約奧運主場頂住巨大壓力，率領巴西奪下隊史首面奧運男足金牌。

關鍵字： 2026世足內馬爾巴西世界盃退役挪威

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