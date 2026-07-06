老虎李灝宇替補守備獲讚　紅襪鄭宗哲重返先發游擊戰天使

▲台灣好手李灝宇。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

老虎隊台灣好手李灝宇替補上場，2打數無安打，最終老虎以6比3獲勝；紅襪交手天使之戰，鄭宗哲重返先發，擔任游擊手、排第9棒。

老虎5局上取得6比1領先後，李灝宇替補上場，首打席擊出一壘飛球出局，7局上再擊出三壘飛球。此戰他2打數無安打，打擊率下滑至.252。

老虎開賽先以0比1落後，4局上靠葛林（Riley Greene）兩分砲逆轉戰局，5局上再一口氣攻下4分奠定勝基，最終以3分差獲勝。賽後美媒長期關注老虎隊的記者卡斯提洛（Rogelio Castillo）發文讚賞李灝宇，「守備持續耀眼。」

紅襪與天使之戰將於台灣時間9點半開打，鄭宗哲前一戰7月1日3打數熄火，此戰重返先發，力拚敲安建功。目前他在大聯盟出賽5戰，15打數敲出2安打，打擊率.133。

鄭宗哲將面對天使23歲新生代投手強森（Ryan Johnson），他本季出賽7場，累計1勝3敗、防禦率7.40。紅襪此戰則派出蘇亞雷斯（Ranger Suárez）先發，他目前累計4勝3敗、防禦率2.93。

▲鄭宗哲。（圖／達志影像／美聯社）