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巴西遭哈蘭德一人屠城！日網嘆：世界之牆比想像中更殘酷...

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年美加墨世界盃16強淘汰賽，挪威憑藉神鋒哈蘭德（Erling Haaland）雙響以2比1淘汰巴西直闖8強。這場逆襲不僅震撼全球，更讓前役遭巴西淘汰的日本球迷在社群平台X（前推特）掀起海嘯熱議，驚呼哈蘭德簡直「非人類」，並深刻感嘆日本與世界高牆的險峻差距。

▲哈蘭德（Erling Haaland）雙喜臨門率挪威以2比1淘汰巴西，隊史首闖8強。圖／達志影像／美聯社）

▲哈蘭德（Erling Haaland）雙喜臨門率挪威以2比1淘汰巴西，隊史首闖8強。圖／達志影像／美聯社）

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面對哈蘭德摧枯拉朽的突破與遠射，日本網友紛紛讚嘆：「哈蘭德真的是怪物中的怪物」、「有這種選手在，戰術什麼的根本不重要了」、「那球左腳低射根本是遊戲世界裡才會出現的畫面吧」、「巴西太慘了，在小維尼修斯（Vinícius Júnior）跟內馬爾（Neymar）面前直接被哈蘭德一個人給摧毀」。甚至有球迷大膽預測，擁有哈蘭德在陣的挪威將能一路直指本屆世界盃冠軍。

由於日本代表隊在32強賽是以1比2遺憾被巴西絕殺止步，因此這場除了對哈蘭德神格化表現的讚嘆，也讓日本瞬間感受到與世界頂級列強的殘酷差距。看著實力強悍的森巴軍團轉眼被挪威擊潰，日網紛紛感嘆：「沒想到連擊敗日本的巴西都止步於此，這代表世界之牆比想像中還要險峻」、「日本被巴西壓制，而挪威卻反過來壓制巴西，看來我們距離世界一流還很遙遠」。

這場16強大戰不僅寫下了挪威隊史首度躋身8強的新頁，更用最直接的勝負關係，給了在32強抱憾出局的藍武士與日本球迷一次震撼教育。

關鍵字： 標籤:**世界盃挪威巴西哈蘭德日本球迷

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