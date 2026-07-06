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洋基主場黯淡收尾！1比6不敵雙城　貝林傑坦言：沒給球迷歡呼理由

▲Aaron Boone將Ryan Weathers換下。（圖／達志影像／美聯社）

▲Aaron Boone將Ryan Weathers換下。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基即將作客坦帕灣光芒，在美東龍頭面前迎來關鍵4連戰，不過球隊狀態卻在主場系列賽最後一戰跌到谷底；洋基7日面對雙城以1比6吞敗，不僅先發投手無法拉長局數，打線也遭到壓制，帶著滿滿疑問前往Tropicana Field。

洋基此役原本期待韋瑟斯（Ryan Weathers）能扛起較長局數，減輕牛棚負擔；洋基上一次拿下優質先發已是6月24日對底特律老虎，當時正是韋瑟斯投滿6局、失2分，其中1分為責失，替球隊止住先發輪值的疲態。

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不過這次面對雙城，韋瑟斯狀況明顯不同，他僅投4局就退場，被敲6安失4分，更不利的是，他賽後透露自己受到食物中毒後續影響；韋瑟斯表示，「我想為球隊投好，也想努力幫球隊贏下比賽，只是今天沒有做到。」

韋瑟斯前4局就用了77球，雙城從比賽一開始就讓他陷入苦戰；首局馬丁（Austin Martin）靠著貝爾（Josh Bell）的一壘安打跑回全場第1分，第4局路易士（Royce Lewis）再靠李（Brooks Lee）的一壘安打添得第2分。

5局上，雙城無人出局攻佔一、二壘，洋基決定換下韋瑟斯，由布萊克本（Paul Blackburn）接手；不過雙城攻勢沒有停下，貝爾兩出局後選到保送形成滿壘，接著路易士敲出一壘安打，一棒送回2分，將比數進一步拉開。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）賽後表示，「雙城打線很有攻擊能力，他們面對韋瑟斯時製造了很多很長的打席；我認為他的球威和製造揮空的能力都不錯，但他們整場比賽都持續纏鬥，讓他投得非常辛苦。」

布恩坦言，洋基先發輪值近幾場確實出現一些「低迷先發」，但他仍對王牌柯爾（Gerrit Cole）日前面對雙城的內容感到鼓舞；柯爾該役雖遇上53分鐘雨勢延誤，仍投滿5局僅失2分。

至於施利特勒（Cam Schlittler）面對老虎投出本季最差一戰，失掉6分，洋基也以3比9落敗，布恩仍表示不擔心；施利特勒將在對光芒4連戰首戰掛帥先發，洋基目前戰績49勝40敗，在美聯東區落後52勝35敗的光芒4場勝差。

洋基不只投手端有狀況，打線同樣陷入低潮；雙城右投萊恩（Joe Ryan）此役完全壓制洋基，主投7局無失分，只被敲出3支安打，另有1次保送、9次三振。

左外野手貝林傑（Cody Bellinger）賽後表示，「Ryan完全壓制了我們，我們沒有做好上壘這件事，今天也沒有製造出任何上壘機會。」

「這樣很難贏球，說到底，我們必須上壘、盜壘、得分，想辦法製造分數，給球迷一些能夠歡呼的東西；這個系列賽，我們沒有給球迷太多值得歡呼的內容。」

接下來洋基將前往光芒主場，面對美東龍頭，打線勢必要儘快回溫；貝林傑最後說，「這毫無疑問是一個重要的系列賽，但我們不能想得太遠；今天是移動日，這絕對不是簡單的任務，他們有一群很好的投手，我們必須在製造分數方面做得更好。」

關鍵字： 紐約洋基MLB

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