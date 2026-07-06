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溫網／喬科維奇106勝成男單第一人　「不常感到下風」靠一發驚險脫困

▲Novak Djokovic。（圖／路透社）

▲Novak Djokovic。（圖／路透社）

記者胡冠辰／綜合報導

塞爾維亞傳奇名將喬科維奇（Novak Djokovic）持續改寫網壇紀錄！這位溫網7屆冠軍6日在中央球場歷經4盤苦戰，最終以7比6（6）、6比3、3比6、6比3擊退會外賽黑馬薩菲烏林（Roman Safiullin），連續第9年挺進溫布頓男單8強，生涯第17度躋身此站大滿貫8強。

這一勝也讓喬科維奇在溫網男單累積第106勝，正式超越瑞士傳奇費德勒（Roger Federer），成為溫網史上男球員勝場最多紀錄保持人；放眼全體球員，僅前WTA傳奇娜拉提洛娃（Martina Navratilova）以120勝高居在他之前。

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喬科維奇賽後坦言，這場勝利來得並不輕鬆，「又是一場苦戰得來的勝利，Roman開局打得非常好，非常有攻擊性，讓我在底線後方打得不太舒服；我知道要和他維持多拍相持會是一項挑戰，他是一名非常穩健的球員，他應該為今天的表現感到驕傲。」

喬科維奇也提到，自己並不常在底線對抗中感到被壓制，「我不常在底線後方對太多球員感到處於下風，但今天就是其中一天，我不想讓回合拖得太長，所以嘗試加入變化，有些時刻奏效，有些時刻沒有；最後是一發的準確度與精準性，幫助我脫離困境。」

喬科維奇此前兩輪分別遭吳易昺與林德克內希拖入4盤大戰，本戰面對薩菲烏林又遇到截然不同的考驗；上一輪他才化解林德克內希強勢的發球上網打法，這次則必須面對薩菲烏林厚重的底線抽球與長回合壓迫。

首盤薩菲烏林進入狀況極快，憑藉強勢底線攻擊與穩定相持，一度取得5比2領先；喬科維奇在關鍵局化解2個盤末點後展開追擊，並在搶七率先取得6比4領先。

薩菲烏林雖連救2個盤點追成6比6，但隨後在反手對抽中嘗試放小球失誤，讓喬科維奇取得第3個盤點，這次塞爾維亞名將沒有再讓機會溜走，驚險收下首盤。

▲Novak Djokovic。（圖／路透社）

▲Novak Djokovic。（圖／路透社）

進入第2盤後，喬科維奇逐漸提升強度，並在3比2領先時打出一個長達10分鐘的接發球局，雖然他過程中仍有非受迫性失誤，但也不乏精彩表現，包括一記巧妙越過薩菲烏林防線的接發致勝球，最終在第4個破發點成功突破，進一步掌握比賽主導權。

第3盤薩菲烏林在3比2時叫出醫療暫停，仍靠著鬥志連拿接下來4局中的3局，成功扳回一盤，重新燃起逆轉希望；不過比賽進入第4盤後，喬科維奇改以更主動、更具侵略性的打法應對，這項調整很快收到效果，也讓他穩住勝局。

喬科維奇職業生涯僅有2次在取得盤數2比0領先後遭到逆轉，其中一次就發生在5週前的法網，當時19歲巴西新星豐塞卡（Joao Fonseca）爆冷擊敗這位24座大滿貫冠軍得主；不過這一次，喬科維奇沒有讓相同劇本在溫網重演。

闖進8強後，喬科維奇距離可能與世界球王、衛冕冠軍辛納（Jannik Sinner）上演重量級對決，只差一場勝利。

辛納去年曾在溫網4強擊敗喬科維奇，不過在那之前，喬科維奇必須先於8強面對第3種子阿利亞西姆（Felix Auger-Aliassime）。

▲Novak Djokovic。（圖／路透社）

▲Novak Djokovic。（圖／路透社）

關鍵字： 溫網、喬科維奇、費德勒

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