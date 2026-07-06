五冠巴西贏不了近40年天敵慘淪墊腳石　挪威寫歷史排名暴衝

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年美加墨世界盃16強，挪威隊憑藉哈蘭德（Erling Haaland）梅開二度，以2比1力克五罐巴西。此役不僅讓挪威隊史首度挺進世界盃8強，更延續對戰巴西近40年「5戰不敗」的驚人紀錄，「維京軍團」即時世界排名更一舉暴漲12名，強勢攀升至世界第19位，震撼全球足壇。

▲巴西又輸給天敵挪威。（圖／達志影像／美聯社）

這場歷史性對局讓挪威書寫了難以置信的「巴西剋星」神話，自1988年兩隊首度交手以來，挪威在與足球王國巴西的5次對戰中，繳出3勝2和的絕對不敗戰績。回顧過去，挪威曾在1997年友誼賽以4比2擊敗巴西，1998年法國世界盃小組賽更以2比1逆襲奪勝。相隔28年，雙方在世界盃淘汰賽重逢，挪威再度以2比1痛擊桑巴軍團，將對戰不敗紀錄推進至第38個年頭，成為世界足壇公認的「巴西終極天敵」。

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除了歷史性晉級，這場驚天大逆襲也讓挪威的即時世界排名迎來海嘯般的急劇成長。在世足開踢前，6月11日挪威官方排名僅名列第31位（積分約1557分）。小組賽階段，他們接連擊敗伊拉克與塞內加爾、雖然不敵法國，仍淨賺了36.61分；進入淘汰賽後，挪威先是在32強賽擊敗象牙海岸取得23.63分，今日擊敗世界第5的巴西，更是瘋狂灌進33.61分。兩場淘汰賽過後，挪威的暫定積分大漲93.85分，即時世界排名暴漲12個名次、飆升至歷史新高的第19位。

相較之之下，奪冠熱門巴西則吞下時隔36年的隊史世界盃最差成績，自1994年起連續8屆世界盃皆至少殺進8強的桑巴軍團，如今不僅在16強爆冷出局、痛失最後一絲自尊，更未能打破長達24年的「歐洲淘汰賽魔咒」。巴西自2002年決賽擊敗德國奪冠後，在世界盃淘汰賽面對歐洲球隊苦吞6連敗，接連於2006年、2010年、2014年、2018年、2022年及本屆遭到歐洲對手淘汰。