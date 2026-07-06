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半夜放煙火、鳴喇叭！英格蘭戰前遭墨西哥球迷干擾　教頭淡定回應

▲墨西哥球迷干擾英格蘭飯店。（圖／截自X）

▲墨西哥球迷干擾英格蘭飯店。（圖／截自X）

記者楊舒帆／綜合報導

2026年美加墨世界盃16強英格蘭將對上共同地主墨西哥，賽前場外先出現插曲。外媒報導，墨西哥球迷在英格蘭隊下榻飯店附近施放煙火、播放音樂並鳴喇叭，試圖影響對手備戰，不過英格蘭隊內初步評估影響有限。

《BBC》報導指出，社群媒體流傳畫面顯示，有球迷在墨西哥城英格蘭隊飯店附近街道聚集，高唱助威歌曲、播放音樂並施放煙火。飯店周邊則有配備盾牌的鎮暴警察戒備，任何試圖靠近飯店的人都被警方要求離開。

這次警方加強戒備，與墨西哥上一輪32強對厄瓜多之戰前的狀況有關。當時墨西哥球迷也曾使用擴音器、摩托車與喇叭製造噪音，賽後厄瓜多足協向國際足總（FIFA）提出投訴。

《ESPN》指出儘管飯店外有警方封鎖，仍有數十名墨西哥球迷一路聚集到當地時間周日清晨。地點位於墨西哥城西部聖塔菲區的JW Marriott飯店外，球迷帶著擴音器、喇叭與煙火，在英格蘭與墨西哥16強戰前製造聲響。

這類深夜到對手飯店外「獻唱」的行為，是拉丁美洲足球文化中根深蒂固、但也具爭議性的傳統。最初被視為對主隊的熱情支持，但近年逐漸演變成心理戰。

《美聯社》報導提到，英格蘭總教練圖赫爾（Thomas Tuchel）賽前已預期可能遭遇類似狀況，但淡化其影響。他表示，比賽是在當地時間周日晚間6點開踢，「如果我們少睡了幾個小時，晚一點早上可以補回來。」

英格蘭隊周六在加強維安措施下離開飯店前往訓練時，現場球迷同時傳出歡呼與噓聲。不過圖赫爾也表示，英格蘭在墨西哥受到的對待比他預期中「更好」，並形容當地主場球迷「友善且尊重」。

英格蘭與墨西哥的世界盃16強戰，將於墨西哥城阿茲特克體育場登場，勝方將在8強面對挪威。

關鍵字： 標籤:**世界盃墨西哥球迷英格蘭隊心理戰球迷文化

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