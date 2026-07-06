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內馬爾奇蹟復出！歷經2次重傷趕上世界盃　轟進巴西唯一進球

▲巴西前鋒維尼修斯（Vinicius Jr）、內馬爾（Neymar）於第76分鐘替補登場，正式終結了長達981天的國家隊缺席。巴西以3比0完勝蘇格蘭。（圖／達志影像／美聯社）

▲內馬爾告別世界盃舞台。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

巴西巨星內馬爾（Neymar）上演世界盃史上最感人的奇蹟回歸！歷經母隊桑托斯時期的重傷手術與賽前二度受傷，內馬爾仍克服萬難，於對陣蘇格蘭的第3戰火線復出，更在交手挪威時踢進全隊唯一進球。儘管巴西最終結局留有遺憾，但他展現的超人意志已寫下不朽的歷史篇章。

巴西全場的唯一進球

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儘管帶著尚未完全復原的身體，內馬爾在對陣挪威的戰役中，燃燒自我踢進了巴西隊全場唯一的一顆進球。這顆進球的價值早已超越帳面比分，不僅證明了他無可取代的巨星身手，更在社會大眾與國際體壇間引發了極大的共鳴。球迷與球評紛紛從多元角度盛讚，認為這不僅是戰術上的成功，更是人類突破肉體極限、將國家榮譽置於個人之上的完美體現。

歷經兩度重創的火線救援

回顧這趟艱辛的旅程，內馬爾在母隊桑托斯效力期間展現了極佳的競技狀態，這讓他毫無懸念地獲得了國家隊的徵召。為了能以最佳狀態迎接世界盃，他毅然接受手術，甚至為此缺席了數月的職業聯賽。令人扼腕的是，就在大賽開踢前幾週，無情的傷痛再度找上門。儘管如此，他依然咬牙撐過地獄般的復健期，奇蹟般地趕上了對決蘇格蘭的第3場小組賽，為球隊注入一劑強心針。

▲▼ 。（AI協作圖／記者林緯平製作，經編輯審核）

▲內馬爾歷年傷勢 。（AI協作圖／記者林緯平製作，經編輯審核）

超越勝負的歷史定位

在這趟跌宕起伏的世界盃之旅中，巴西隊最後的結局或許並非最完美。然而，外界對此事件的關注角度早已跳脫了單純的勝敗論英雄。內馬爾「捨棄一切只為國家披戰袍」的純粹，以及對抗命運的悲劇英雄色彩，為現代體育提供了更深層的解讀空間。他的拚搏精神，註定將在世界盃的歷史洪流中，留下無法抹滅且令人敬佩的印記。

關鍵字： 2026世足世界盃內馬爾巴西

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