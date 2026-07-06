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哈蘭德7球登頂並列梅西！一役刷5史詩紀錄、一項更已高懸52年

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年美加墨世界盃16強淘汰賽北歐黑馬挪威隊憑藉當家「怪物」前鋒哈蘭德（Erling Haaland）在下半場短短10分鐘內上演梅開二度，以2比1力克五次奪冠的熱門巴西隊，隊史首度挺進世界盃8強，而哈蘭德本屆已攻入7球，不僅與姆巴佩、梅西並駕齊驅，更一舉寫下5大歷史神紀錄，其中更打破一項已經高懸52年的超狂紀錄。

▲挪威哈蘭德面對強敵巴西又轟進兩球，再寫多項史詩紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

▲挪威哈蘭德面對強敵巴西又轟進兩球，再寫多項史詩紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

這場生死戰巴西雖然掌控較多攻勢，卻數度遭挪威門將尼蘭（Ørjan Nyland）神勇化解，而下半場第79分鐘，舒捷爾達魯普（Andreas Schjelderup）左路精準傳中，哈蘭德禁區頭槌破網，幫助挪威1比0領先。第90分鐘，哈蘭德又再與舒捷爾達魯普連線，在禁區邊緣展現頂級終結能力，左腳低射死角入網，擴大領先。儘管巴西在補時階段由內馬爾（Neymar）罰進12碼，挪威仍以2比1鎖定勝局，將巴西擋在8強門外。

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此役完成致命雙響的哈蘭德，一戰狂刷5大世界級歷史神紀錄，首先他本屆世界盃累積攻入7球，與姆巴佩（Kylian Mbappé）、梅西（Lionel Messi）並列射手榜首位。再來他在世界盃初登場前4場就狂轟7球，創下近52年來最狂紀錄，上一位達成此成就的是1974年波蘭傳奇拉托（Grzegorz Lato）。

此外，他還創下連續14場代表國家隊破門的瘋狂紀錄，期間攻入27球，國家隊生涯累積62球，持續堆高隊史紀錄，而他世界盃前4場進7球的開局效率，直接超越梅西與C羅（Cristiano Ronaldo）前4場僅進1球的數據，最後哈蘭德也成為世界盃歷史上第8位在淘汰賽對決巴西時，單場攻入至少2球的球員，比肩2014年德國隊克羅斯（Toni Kroos）等名將。

賽後哈蘭德情緒激昂落淚，並與看台上的挪威球迷熱情慶祝。這支不被看好的北歐黑馬，不僅創下隊史世界盃最佳戰績，更一舉奠定本屆最大刺客地位，接下來他們8強將碰上墨西哥與英格蘭之間的勝方。

關鍵字： 2026世足挪威哈蘭德世界盃巴西淘汰足球

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