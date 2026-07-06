運動雲

>

巴西崩潰了！哈蘭德轟2球送森巴回家　媒體痛批「歷史最大絕望」

記者林緯平／綜合報導

2026年世界盃16強賽爆出最大冷門！「森巴軍團」巴西遭挪威神鋒哈蘭德（Erling Haaland）於下半場10分鐘內狂轟2球，儘管內馬爾（Neymar）補時罰進12碼，巴西仍以1比2敗北遭淘汰。這不僅是巴西自1990年來最差戰績，更創下長達28年的隊史最長冠軍荒。

▲▼巴西16強敗給挪威,內馬爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴西16強敗給挪威。（圖／達志影像／美聯社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

哈蘭德10分鐘連下兩城！巴西錯失12碼痛失好局

這場攸關晉級的生死戰中，挪威徹底展現強大韌性。比賽僵局直到尾聲才被打破，哈蘭德在第79分鐘與第90分鐘連進2球，憑一己之力接管比賽。事實上，巴西本有機會先馳得點，但中場大將吉馬良斯（Bruno Guimaraes）操刀的12碼罰球遭挪威門將尼蘭德（Orjan Nyland）神勇撲出，錯失大好機會。即便內馬爾在傷停補時要回1球，依然無法改變出局命運。

控球率處劣勢　恐歐魔咒絆倒安帥

面對挪威隊長厄德高（Martin Odegaard）坐鎮中場，巴西一度陷入被動，對手控球率甚至高達60%。由名帥安切洛蒂（Carlo Ancelotti）領軍的這支勁旅，最終還是難逃「恐歐症」魔咒。這已是巴西在世界盃舞台上，連續第6度遭歐洲球隊淘汰，更寫下自1990年義大利世界盃輸給阿根廷止步16強後，相隔36年來的最差成績。

▲▼巴西16強敗給挪威,內馬爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴西陷入世界盃冠軍荒。（圖／達志影像／美聯社）

冠軍荒達28年 社會陷入歷史最大絕望

隨著提早打包回家，巴西下一次挑戰大力神盃必須等到2030年，屆時距離2002年奪冠將長達28年，正式超越1970年至1994年期間的24年無冠紀錄，成為隊史最長的黑暗期。

巴西權威媒體《環球報》痛批這是「歷史上最大的絕望」，面對歐洲列強的全面壓制與關鍵時刻的脆弱，巴西社會不僅對國家隊新體制的發展感到深切擔憂，也引發全球球迷對於這支傳統足球王國未來走向的強烈關注與多元探討。

關鍵字： 2026世足世界盃巴西挪威

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

1到2次機會就夠了！哈蘭德射穿巴西防線　自信喊：這就是我

1到2次機會就夠了！哈蘭德射穿巴西防線　自信喊：這就是我

淚崩了！內馬爾跪地痛哭告別世界盃　34歲最後一舞留下遺憾

淚崩了！內馬爾跪地痛哭告別世界盃　34歲最後一舞留下遺憾

維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

C羅認最後一屆世界盃！幽默喊：「希望別太早淘汰，大家才能罵我」

C羅認最後一屆世界盃！幽默喊：「希望別太早淘汰，大家才能罵我」

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

費爾柴德找到新東家！IG自介洩玄機　經紀公司證實續留美職

費爾柴德找到新東家！IG自介洩玄機　經紀公司證實續留美職

真純愛戰士！哈蘭德零緋聞只愛一人　羞喊「是她先追我」

真純愛戰士！哈蘭德零緋聞只愛一人　羞喊「是她先追我」

神人豪押8260萬台幣！賭美國贏不了　比利時晉級讓他爽抱1.24億

神人豪押8260萬台幣！賭美國贏不了　比利時晉級讓他爽抱1.24億

太孤獨了！C羅痛哭告別世界盃　身旁無人安慰：梅西會這樣嗎？

太孤獨了！C羅痛哭告別世界盃　身旁無人安慰：梅西會這樣嗎？

美國慘敗後官方X遭灌爆！不到1小時破萬則留言：作弊贏不了足球

美國慘敗後官方X遭灌爆！不到1小時破萬則留言：作弊贏不了足球

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點

熱門新聞

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

費爾柴德找到新東家！IG自介洩玄機　經紀公司證實續留美職

真純愛戰士！哈蘭德零緋聞只愛一人　羞喊「是她先追我」

神人豪押8260萬台幣！賭美國贏不了　比利時晉級讓他爽抱1.24億

太孤獨了！C羅痛哭告別世界盃　身旁無人安慰：梅西會這樣嗎？

美國慘敗後官方X遭灌爆！不到1小時破萬則留言：作弊贏不了足球

讀者回應

﻿

熱門新聞

1C羅賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　

2費仔找到新東家！IG自介洩玄機

3真純愛戰士！哈蘭德零緋聞只愛一人

4神人賭美國贏不了！爽賺1.24億

5沒隊友安慰惹議？C羅落淚走進通道

最新新聞

116強碰埃及賭盤看好阿根廷大勝！

2外媒狠酸：川普會對比利時啤酒課徵100％關稅

3統一獅阿跨面唱出台南精神

4內馬爾8支奪冠廣告泡湯恐損失上億！

5守護國手食安　國訓中心沒有問題油品

熱門快報

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

遭姆巴佩拒握手失控拿球砸他　巴拉圭門將：一時失去冷靜...

最動人一幕！梅西主動擁抱送球衣　沃齊尼亞：我永遠不會忘記

多慧請200多位粉絲吃火鍋　結帳明細長到看不到底！

只讓姆巴佩開心半天！梅西「帽子戲碼」　登頂進球王再寫1狂紀錄

差點被維德角嚇壞！？梅西盛讚對手：我們早知道會很難踢

安心亞直接把水淋身上　濕身辣跳〈呼呼〉！

【手機差點變火鍋料XD】掉進熱湯瞬間　男子急忙拿夾子搶救TT

男偶像機場遭私生飯狂跟！　「爆氣潑飲料」親自拖地

【嚇鼠寶寶啦QQ】萌娃看爸組裝家具　被電動起子嚇到趴地開哭XD

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366