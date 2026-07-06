巴西崩潰了！哈蘭德轟2球送森巴回家　媒體痛批「歷史最大絕望」

記者林緯平／綜合報導

2026年世界盃16強賽爆出最大冷門！「森巴軍團」巴西遭挪威神鋒哈蘭德（Erling Haaland）於下半場10分鐘內狂轟2球，儘管內馬爾（Neymar）補時罰進12碼，巴西仍以1比2敗北遭淘汰。這不僅是巴西自1990年來最差戰績，更創下長達28年的隊史最長冠軍荒。

▲巴西16強敗給挪威。（圖／達志影像／美聯社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

哈蘭德10分鐘連下兩城！巴西錯失12碼痛失好局

這場攸關晉級的生死戰中，挪威徹底展現強大韌性。比賽僵局直到尾聲才被打破，哈蘭德在第79分鐘與第90分鐘連進2球，憑一己之力接管比賽。事實上，巴西本有機會先馳得點，但中場大將吉馬良斯（Bruno Guimaraes）操刀的12碼罰球遭挪威門將尼蘭德（Orjan Nyland）神勇撲出，錯失大好機會。即便內馬爾在傷停補時要回1球，依然無法改變出局命運。

控球率處劣勢 恐歐魔咒絆倒安帥

面對挪威隊長厄德高（Martin Odegaard）坐鎮中場，巴西一度陷入被動，對手控球率甚至高達60%。由名帥安切洛蒂（Carlo Ancelotti）領軍的這支勁旅，最終還是難逃「恐歐症」魔咒。這已是巴西在世界盃舞台上，連續第6度遭歐洲球隊淘汰，更寫下自1990年義大利世界盃輸給阿根廷止步16強後，相隔36年來的最差成績。

▲巴西陷入世界盃冠軍荒。（圖／達志影像／美聯社）

冠軍荒達28年 社會陷入歷史最大絕望

隨著提早打包回家，巴西下一次挑戰大力神盃必須等到2030年，屆時距離2002年奪冠將長達28年，正式超越1970年至1994年期間的24年無冠紀錄，成為隊史最長的黑暗期。

巴西權威媒體《環球報》痛批這是「歷史上最大的絕望」，面對歐洲列強的全面壓制與關鍵時刻的脆弱，巴西社會不僅對國家隊新體制的發展感到深切擔憂，也引發全球球迷對於這支傳統足球王國未來走向的強烈關注與多元探討。