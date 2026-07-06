1到2次機會就夠了！哈蘭德射穿巴西防線　自信喊：這就是我

記者林緯平／綜合報導

「進球機器」哈蘭德（Erling Haaland）6日對決巴西展現恐怖效率！面對南美強權，他完美把握僅有的少數機會破網。賽後哈蘭德霸氣直言，自己在這屆盃賽不斷突破巔峰，「只要給我1、2次機會，通常就能轉化為進球！」

▲哈蘭德對巴西上演梅開二度，一人獨進2球。（圖／達志影像／美聯社）

只要1次機會就夠！大展「天生射手」本能

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面對巴西嚴密的防守佈陣，哈蘭德全場獲得的起腳空間並不多，但他卻用極致的進球效率懲罰對手。他在賽後受訪時展現強大自信，直言：「只要給我1到2次機會，通常最後都會變成進球。我其實不太清楚自己具體做了什麼，但我天生就是如此。」這番言論不僅道出他對於進攻時機的敏銳嗅覺，更完美詮釋了頂級前鋒的終結能力。

????????️ ????????????: Erling Haaland: "I have peaked a few times during this tournament, but every time there is a new peak."



"If I receive one or two chances, they usually end up in a goal. I don't really know what I do, this is just the way I am. It's all about staying focused, and… pic.twitter.com/RdxvjNHE6a — The Touchline | ???? (@TouchlineX) July 5, 2026

霸氣宣告不斷進化 100%專注力成致勝武器

不僅是本能，高度的專注力更是哈蘭德撕裂防線的武器。他強調，在頂級賽事中保持專注是唯一法則，「當機會來臨的時候，我非常清楚自己該怎麼做。」談到近期的絕佳狀態，這位超級前鋒更霸氣表示：「我在這屆盃賽已經達到過幾次巔峰，但每一次，總會有一個全新的巔峰出現。」宣告自己的狀態仍在持續往上攀升。

盃賽狀態火熱 進球機器持續擦亮招牌

哈蘭德在這屆賽事的表現始終是外界關注焦點。身為當今足壇最具破壞力的前鋒之一，他不僅在體能與對抗上佔盡優勢，如今更在心理素質與門前把握度上展現出不可思議的成熟度。此次在與巴西的強強對話中再次證明自我，也讓各界更加期待他接下來還能締造什麼樣的驚人紀錄。