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中場吉馬良斯錯失12碼罰球　巴西40年來完美神話遭終結

▲巴西吉馬良斯（Bruno Guimarães）生涯首次在PK大戰外沒踢進12碼罰球，也是巴西隊40年來首次。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴西吉馬良斯（Bruno Guimarães）生涯首次在PK大戰外沒踢進12碼罰球，也是巴西隊40年來首次。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

40年來第一次！2026美加墨世界盃巴西對決挪威16強賽，開賽第14分鐘吉馬良斯（Bruno Guimarães）點球遭挪威門將尼蘭德神勇撲出，終結森巴軍團自1986年「白比利」奇哥（Zico）後長達40年的例行時間12碼沒進紀錄。面對挪威銅牆鐵壁，巴西最終以1比2不敵挪威，遺憾止步16強，無緣前進8強。

此役開賽僅14分鐘，巴西前鋒庫尼亞（Matheus Cunha）高速殺入禁區，遭挪威後衛阿耶（Kristoffer Ajer）絆倒，主審果斷判罰12碼罰球。然而，站上罰球點的並非頭號射手小維尼修斯（Vinícius Jr.），而是28歲的中場大腦吉馬良斯。他將球推向球門右下角，卻被判斷精準的尼蘭（Örjan Nyland）飛身化解，這也是吉馬良斯職業生涯首次在PK大戰外錯失12碼罰球。

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▲巴西吉馬良斯（Bruno Guimarães）12碼罰球被挪威門將尼蘭（Örjan Nyland）擋下。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴西吉馬良斯（Bruno Guimarães）12碼罰球被挪威門將尼蘭（Örjan Nyland）擋下。（圖／達志影像／美聯社）

據知名足球數據網站《Mister Chip》統計，這是巴西隊史在世界盃常規時間（不含PK大戰）內，第4次罰丟12碼罰球。森巴軍團上一次在世界盃賽場上罰失12碼，已經要追溯至1986年墨西哥世界盃，當時傳奇球星「白比利」奇哥在對陣法國時遺憾射失。這記跨越40年的失誤，不僅讓巴西痛失首開紀錄的絕佳機會，更為這場16強冷門埋下了悲情伏筆。

▲挪威門神尼蘭（Örjan Nyland）擋下巴西吉馬良斯（Bruno Guimarães）12碼罰球。（圖／達志影像／美聯社）

▲挪威門神尼蘭（Örjan Nyland）擋下巴西吉馬良斯（Bruno Guimarães）12碼罰球。（圖／達志影像／美聯社）

這次錯失12碼罰球狠狠打擊了巴西隊士氣，面對挪威控制球權且攻守有度的戰術部署，由總教練安切洛蒂（Carlo Ancelotti）執掌的五星巴西在下半場進攻徹底大當機，僅靠內馬爾在比賽最後階段的罰球破蛋，遺憾以1比2不敵挪威，在16強遭淘汰。

關鍵字： 2026世足世界盃巴西足球挪威隊十二碼失誤

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