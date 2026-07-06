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淚崩了！內馬爾跪地痛哭告別世界盃　34歲最後一舞留下遺憾

記者林緯平／綜合報導

2026世界盃爆出震撼彈！巴西隊在6日以1比2不敵由哈蘭德（Erling Haaland）領軍的挪威，黯然慘遭淘汰。挪威本場徹底撕裂森巴軍團防線，內馬爾（Neymar）雖在第90+10分鐘罰進12碼，仍無力回天。賽後內馬爾跪地痛哭，宣告其生涯最後一屆世界盃以悲劇收場。

▲▼巴西內馬爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲內馬爾黯然結束這屆的美加墨世界盃。（圖／達志影像／美聯社）

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挪威魔人強勢主宰　森巴軍團防線崩盤

本場比賽完全成為哈蘭德的個人秀，挪威靠著他不可阻擋的身體素質與爆發力，將巴西原本引以為傲的防線打得潰不成軍。面對北歐長人的高壓逼搶，巴西不僅節奏大亂，更始終無法有效組織反擊。當家球星內馬爾在第67分鐘替補上場，但巴西幾次攻擊都無果，進攻端處處受限，甚至因心急犯規吞下一張黃牌。直到比賽進行至傷停補時第90+10分鐘，巴西才勉強靠著內馬爾操刀的12碼罰球破蛋，但最終仍以1比2吞下難堪敗仗。

世代交替的殘酷　內馬爾淚灑綠茵場

當終場哨音響起，意識到這極可能是生涯最後一場世界盃出賽，內馬爾難掩失落，直接在球場上崩潰痛哭，久久無法起身。這場失利在社群媒體上引發海嘯般的討論，從球迷與國際球評的關注角度來看，這場比賽無疑是殘酷的世代交替縮影；當正值巔峰的哈蘭德帶領挪威強勢崛起，老將內馬爾無力回天的眼淚更顯得令人不捨，讓全球無數森巴球迷在電視機前跟著落淚。

歐洲強權崛起與巴西的未竟之業

回顧巴西隊近年在國際大賽的軌跡，球隊始終背負著「六冠王」的沈重期待，卻屢屢在關鍵淘汰賽中倒在歐洲球隊腳下。挪威過去雖非世界盃的頂級強權，但隨著哈蘭德等黃金世代的成熟，已證明具備擊敗傳統勁旅的實力。這次交鋒不僅讓巴西繼續對挪威0勝，也凸顯出現代足球強調高強度身體對抗與快速轉換的戰術趨勢。

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