川普感謝FIFA！美射手巴洛貢禁賽獲緩　將迎戰比利時

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普5日公開感謝國際足球總會（FIFA）；FIFA原先對美國隊前鋒巴洛貢（Folarin Balogun）祭出一場禁賽處分，周日宣布依規定暫緩執行，讓他得以在世界盃16強賽代表地主美國迎戰比利時。巴洛貢將可出戰對比利時的生死戰，此舉引發比利時足協強烈反彈。

美國隊先前在32強以2比0擊敗波士尼亞，巴洛貢卻因在爭球時踩踏對方後衛腳部，經影像輔助裁判（VAR）檢視後遭直接紅牌驅逐。依FIFA規定，直接紅牌通常自動禁賽1場，而且不得提出上訴。巴洛貢受訪時喊冤，表示那只是正常身體對抗，「如果你真的踢過足球，就會知道有些情況下根本無法避免，判決時應該把這類情況納入考量。」

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▲美國隊頭號射手巴洛貢的紅牌禁賽處分獲得暫緩。（圖／達志影像／美聯社）



FIFA紀律委員會5日宣布，依據《FIFA紀律規範》第27條，將這項禁賽處分暫緩執行，並設下一年觀察期。川普隨後在「真實社群」（Truth Social）發文表示，「感謝國際足總做出正確的決定，扭轉了這場極大的不公！」

這項決定卻立刻引發比利時強烈反彈，比利時皇家足球協會發表聲明表示，對此感到「震驚」，認為此舉與2026年世界盃官方規章直接衝突，正研擬所有可行方案，以維護參賽隊伍權益及賽事公平性。

巴洛貢本屆世界盃已為美國攻入3球，是球隊晉級的重要功臣。美國隊總教練波切蒂諾（Mauricio Pochettino）先前便表示，巴洛貢當時只是正常爭球，並非蓄意踩踏，因此認為紅牌判決並不公平。

如今禁賽獲得緩刑，美國主力普利西奇（Christian Pulisic）坦言，這項決定大幅提振全隊士氣。美國足協也發表聲明表示歡迎，強調球隊將全力備戰在西雅圖舉行的16強對決，迎戰比利時。