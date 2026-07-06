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維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

記者林緯平／綜合報導

維德角在世界盃掀起黑馬旋風！這支人口僅50萬的小國首度參賽，不僅逼平西班牙，更與阿根廷血戰至延長賽。球隊5日歸國適逢獨立紀念日，首都機場湧入大批球迷狂歡，遊行場面宛如嘉年華。

▲維德角以不敗之姿挺進世界盃32強淘汰賽，以全國55萬人口寫歷史。（圖／達志影像／美聯社）

▲維德角球員光榮返國，獲得民眾熱烈歡迎。（圖／達志影像／美聯社）

40歲門神爆紅！吐心聲「想與全國分享喜悅」

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本屆賽事屢屢上演神級撲救的40歲門將沃津尼亞（Vozinha）一戰成名，成為國民英雄。他接受英國廣播公司（BBC）採訪時感性表示：「雖然我們原本的目標是挑戰更高的舞台，很遺憾未能晉級下一輪，但此刻我只想和大家一起分享這份無與倫比的喜悅。」全體球員穿著印有國名的統一T恤，在首都培亞（Praia）接受英雄式的無數歡呼。

50萬人口小國撼動足壇！萬人接機嗨翻首都

維德角國家隊歸國當天剛好是該國的獨立紀念日，雙重喜悅讓舉國沸騰。大批民眾擠爆機場，揮舞國旗、熱情跳舞並高聲歡呼。球隊搭乘專車遊行，沿途受到熱烈簇擁，場面熱鬧程度完全不輸巴西嘉年華，展現了這座島國對足球的無限熱愛與全國一心的驕傲。

世界排名67的奇蹟：逼平西班牙、激戰阿根廷

世界排名僅67名的維德角，在本屆賽事寫下驚奇篇章。從小組賽首戰就展現黑馬本色，與傳統強權西班牙握手言和，最終以3場和局、小組第2之姿闖入淘汰賽。儘管在首輪強碰上屆冠軍阿根廷，維德角依然展現驚人韌性，將戰局硬生生逼入延長賽才惜敗。這段灰姑娘傳奇雖然落幕，但他們在賽場上的拚勁與毅力，已經成功贏得全世界的掌聲。

關鍵字： 2026世足世界盃維德角

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