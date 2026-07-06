C羅認最後一屆世界盃！幽默喊：「希望別太早淘汰，大家才能罵我」

▲C羅宣告這是他最後一屆世界盃。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

葡萄牙巨星C羅（Cristiano Ronaldo）在美加墨世界盃16強迎戰西班牙前夕，親口證實這將是他生涯「最後一屆世界盃」。面對外界對其狀態的質疑，41歲的C羅霸氣回應自己已攻入3球「表現並不差」，並幽默大酸媒體，希望明（7）日不要淘汰，好讓大家能繼續批評他。

狂進3球反擊酸民：我進球能力沒變

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在長達25分鐘的賽前記者會中，C羅不斷面臨關於未來的提問。他半開玩笑地表示：「你們似乎想把我推向門外。」針對外界對他年齡與狀態的批評，他選擇正面反擊：「我覺得自己表現得並不差，我已經進了3球。其他人進球更多是因為他們狀態極佳，但我的表現絕對不差。」

他坦言，整個職業生涯都在適應年齡帶來的改變，清楚自己不再是過去那個年輕小伙子，「但有一點很明確，我進球的能力從未改變。」

"Vai ser o meu último mundial" ????️ Cristiano Ronaldo ????#DAZNFIFAWC pic.twitter.com/aESFoNG9Tr — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) July 5, 2026

迎戰西班牙生死戰 幽默開酸媒體

葡萄牙將於美國德州達拉斯交手強敵西班牙，爭奪8強門票。C羅感性表示，這應該是他最後一次踏上世界盃舞台，因此想盡情享受比賽的每一刻。同時，他也展現專屬的「羅式幽默」，向在場媒體喊話：「願老天保佑，希望明天不會是我的最後一場比賽。因為只要我繼續踢，你們就能繼續批評我。」展現出強大的心理素質與對勝利的極度渴望。

締造連6屆進球神蹟 盼攜手全隊晉級

回顧本屆賽事，41歲的C羅依然是葡萄牙不可或缺的精神領袖。他在32強淘汰賽面對由前皇馬隊友莫德里奇（Luka Modric）領軍的克羅埃西亞時，於關鍵時刻穩穩罰進追平十二碼，帶動球隊上演逆轉勝。此外，他更寫下史無前例的「連續6屆世界盃皆有進球」傲人紀錄。對於即將到來的伊比利半島德比，C羅強調自己渴望建功，但若無法進球，也期盼隊友能挺身而出，共同將葡萄牙推向榮耀。