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逆轉！川普一通電話救回巴洛貢？FIFA竟破例讓他免禁賽

▲美國隊頭號射手巴洛貢（Folarin Balogun）的紅牌禁賽處分獲得暫緩。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國隊頭號射手巴洛貢（Folarin Balogun）的紅牌禁賽處分獲得暫緩。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年美加墨世界盃16強淘汰賽前夕爆發史詩級爭議！國際足總（FIFA）今日宣布，暫停執行美國隊頭號射手巴洛貢（Folarin Balogun）的紅牌禁賽處分，代表他可出戰明對比利時的生死戰。此罕見逆轉判決，傳出是由美國總統川普（Donald Trump）親自致電FIFA主席因凡蒂諾（Gianni Infantino）關切，引發對手比利時足協強烈反彈，痛批此舉公然違反公平原則。

巴洛貢是在32強對波士尼亞與赫塞哥維納（波赫）一役中，先在第45分鐘踢進首開紀錄的關鍵球，但下半場第64分鐘因踩踏後衛穆哈雷莫維奇（Tarik Muharemovic），導致對方腳踝一度90度扭曲變形，在VAR檢視下最終遭紅牌驅逐。

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▲美國隊頭號射手巴洛貢（Folarin Balogun）踩到對手腳踝嚴重變形。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國隊頭號射手巴洛貢（Folarin Balogun）踩到對手腳踝嚴重變形。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國隊頭號射手巴洛貢（Folarin Balogun）的紅牌禁賽處分獲得暫緩。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國隊頭號射手巴洛貢（Folarin Balogun）吞下紅牌。（圖／達志影像／美聯社）

根據美國媒體披露，川普賽後隨即致電與FIFA因凡蒂諾要求重新審視，最終FIFA罕見動用《FIFA紀律守則》第27條，也就是FIFA紀錄委員會有權完全或是部分暫緩執行某項處罰，因此給予巴洛貢一年緩刑並暫停禁賽。川普隨後在社群平台Truth Social大讚FIFA「糾正了巨大的不公」。

但此舉卻讓對手比利時足協（RBFA）相當震驚，火速發表聲明痛批FIFA帶頭違規。比利時指出，雖然紀律守則第27條允許暫停處分，但同守則第66.4條與《2026年世界盃競賽規程》第10.5條皆明文規定，球員遭紅牌罰出場「自動」導致下一場禁賽，過去所有案例皆依此辦理，比國足協強調，目前正研擬所有法律途徑，誓言維護賽事公平。

相較於比國的憤怒，美國隊隊員則是在前往訓練的巴士上透過社群媒體得知此消息。後衛理查茲（Chris Richards）笑稱，大家起初還以為是AI合成的假新聞，直到10分鐘後獲得官方證實才驚覺是真的。

然而根據《Opta》的統計，自1970年世界盃引進紅黃牌規則以來，先前從未有球員在吃下紅牌的情况下，還能夠繼續出戰自己的球隊下一場的世界盃賽事，巴洛貢將成為打破紀錄的第一人。而巴洛貢本屆已攻入3球，他的解禁回歸無疑為地主美國隊注入強心針，全力衝擊自2002年以來的首度8強門票。

關鍵字： 標籤:**川普介入世界盃爭議FIFA紀律守則紅牌禁賽美比對決

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