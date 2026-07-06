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快訊／巴西爆冷淘汰！哈蘭德梅開二度、挪威2比1勝首闖8強

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年美加墨世界盃16強爆出冷門，台灣時間6日凌晨由奪冠大熱門「桑巴軍團」巴西對上「維京軍團」挪威，挪威靠哈蘭德（Erling Haaland）終場前梅開二度，以2比1淘汰巴西，隊史首度闖進世界盃8強。

▲挪威哈蘭德第79分鐘頭槌破網幫助球隊破蛋取得1比0領先。（圖／達志影像／美聯社）

▲挪威哈蘭德第79分鐘頭槌破網幫助球隊破蛋取得1比0領先。（圖／達志影像／美聯社）

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此役上半場便高潮迭起，最具戲劇性的時刻發生在第14分鐘，巴西隊透過VAR獲得一次罰球機會，由吉馬良斯（Bruno Guimarães）操刀主罰，但挪威門將尼蘭德（Ørjan Nyland）展現超強反應，將這記關鍵射門成功撲出，力保挪威大門不失。

而挪威開賽僅3分鐘便由伯格（Patrick Berg）將球送入球門，但隨即被裁判認定索洛夫（Alexander Sorloth）越位在先，進球遭取消，至於挪威超級球星哈蘭德（Erling Haaland）在場上的觸球次數不多，但他在第37分鐘接獲過頂傳球後的吊射，差點就敲開了巴西隊長阿利森（Alisson）的大門，上半場踢完雙方維持0比0平手。

上半場錯失點球機會的巴西，在下半場雖然發動猛烈攻勢，並陸續換上內馬爾與埃德森（Ederson Silva）等球星試圖改變戰局。

比賽來到第79分鐘，挪威隊發動教科書般的反擊，哈蘭德先是在前場冷靜持球，隨後精準分球給邊路插上的舒捷爾達魯普（Andreas Schjelderup），舒捷爾達魯普起高球傳中，哈蘭德展現頂級前鋒的跑位能力，在禁區內高高躍起，以一記強力的向下頭槌，將球狠狠砸進球門死角，攻破了阿利森把守的大門，幫助挪威隊取得1比0領先。

隨後在比賽進入第90分鐘，舒捷爾達魯普在反擊中精準送出助攻，哈蘭德在禁區內冷靜起腳，踢進個人本場比賽第二顆進球，梅開兩度形同直接宣判巴西隊死刑。

▲挪威哈蘭德第90分鐘再度破網，幫助球隊擴大領先來到2比0。（圖／達志影像／美聯社）

▲挪威哈蘭德第90分鐘再度破網，幫助球隊擴大領先來到2比0。（圖／達志影像／美聯社）

儘管大勢已去，巴西隊展現了強隊的韌性。傷停補時第90+8分鐘，挪威後衛奧斯迪格（Leo Ostigard）、與赫根（Torbjorn Heggem）在禁區內的犯規，讓巴西隊獲得點球機會，內馬爾冷靜操刀罰球，穩穩把球送入球門，為巴西隊攻入本場比賽唯一的進球。遺憾的是，隨著哨音響起，挪威隊爆冷擊敗奪冠熱門巴西，正式躋身世界盃8強，締造隊史世界盃最佳戰績。

關鍵字： 2026世足世界盃巴西挪威VAR哈蘭德

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