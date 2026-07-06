喬科維奇106勝超越費德瑞　成溫網勝場最多男選手

▲喬科維奇。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

塞爾維亞名將喬科維奇（NovakDjokovic）5日在溫布頓網球錦標賽再寫歷史，以4盤擊敗俄羅斯選手薩菲烏林（RomanSafiullin），生涯累積106場溫網男單勝利，正式超越費德瑞（RogerFederer），成為賽史男單勝場最多球員。8強賽對手也已確定為加拿大第3種子奧格阿里辛（FelixAuger-Aliassime）。

法新社報導，39歲的喬科維奇在16強賽以7比6（8：6）、6比3、3比6、6比3擊敗以中立身分參賽的俄羅斯選手薩菲烏林，在全英俱樂部（AllEnglandClub）拿下生涯第106場男單勝利，超越費德瑞保持的105勝紀錄，獨居歷史第一。

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在溫布頓單打史上，僅美國傳奇女將娜拉提洛娃（MartinaNavratilova）累積120勝，高於喬科維奇，仍是男女單打最多勝紀錄保持人。

這是喬科維奇生涯第17度闖進溫網8強，也是連續第9年晉級半準決賽，同時也是他生涯第66次打進大滿貫男單8強。

稍早結束的另一場16強賽中，加拿大第3種子奧格阿里辛擊敗西班牙第22種子福基納（AlejandroDavidovichFokina），確定將在8強賽與喬科維奇交手。

喬科維奇賽後表示，「先求生存，再求突破，我現在就是這種感覺。希望接下來終能進入大顯身手的階段。」

這位塞爾維亞球星正尋求生涯第25座大滿貫單打冠軍，若能奪冠，不僅將超越澳洲傳奇女將寇特（MargaretCourt），獨居史上大滿貫單打冠軍第一，也將追平費德瑞8座溫網男單冠軍紀錄，並成為公開年代以來奪得大滿貫男單冠軍年紀最大的選手。