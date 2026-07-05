洪一中火大抗議發言惹議！聯盟嚴正聲明：用詞實為不妥

▲台鋼雄鷹洪一中總教練。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

台鋼雄鷹5日晚間在澄清湖球場交手統一獅，3局上出現重播輔助判決爭議。統一獅王翾祐盜壘原判出局，獅隊總教練林岳平提出挑戰後，改判為安全上壘。台鋼總教練洪一中賽後不滿表示，當下詢問裁判得到的說法是「沒有明確畫面，但技術委員投票改判」，他直言判決應有一致標準，並脫口表示，「難道我要去烏西（oo-se，台語賄賂之意）技術委員？」

針對洪一中賽後發言，中職聯盟稍晚發出聲明回應。聯盟賽務部表示，今日場上重播輔助判決過程中，是洪一中一再表達「沒有改判依據」，裁判員並未做出「沒有明確畫面卻改判」的回應。裁判員當下僅向洪一中說明，經技術委員檢視畫面後，認定防守方並未觸殺到跑者，因此進行改判。

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至於洪一中提到「技術委員投票決定」，聯盟也說明，重播判決室的改判原則，必須由室內技術委員絕對多數認定有明確改判依據，才會進行改判，本日該判決案例同樣依照此原則判定。

聯盟也針對洪一中「難道要我去烏西技術委員」的用詞表達立場，認為相關說法並不妥當。聯盟強調，對於涉及判決意見的發言，仍應以專業為基礎，維持彼此尊重。

該次爭議發生在3局上，王翾祐盜上二壘，原本被判出局，統一獅提出挑戰後，經重播輔助判決改判安全上壘，引發台鋼教練團不滿。洪一中賽後表示，自己上前詢問原因，得到的回覆讓他無法接受，認為既然沒有明確畫面，就不應改判，「你要有同樣標準，難道我要去烏西技術委員？」

聯盟完整聲明：

「針對洪總賽後發言，指裁判員表達無明確畫面卻改判等言論。

聯盟賽務部表示，今日在場上之重播輔助判決，僅洪總一再重複表達沒有改判依據，裁判員並無此回應。裁判員僅表達經技術委員檢視畫面後，認定並未tag到跑者，因此進行改判。

洪總指技術委員投票決定，是指技術委員改判原則為重播判決室內之絕對多數認定有明確改判依據，始得進行改判。本日判決案例也依此原則判定。

對於洪總以『難道要我去烏西技術委員』之用詞，實為不妥，對於涉及判決意見之發言，仍應以專業為基礎，維持彼此之尊重。」