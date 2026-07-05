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每球都不放棄！中華U18女排直落三吉爾吉斯、奪本屆第二勝

▲中華U18女排擊敗吉爾吉斯闖進9-12名排名賽。（圖／AVC提供）

▲中華U18女排擊敗吉爾吉斯闖進9-12名排名賽。（圖／AVC提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

中華U18女排在預賽接連歷經越南、印度與韓國三戰洗禮後，以1勝2負進到2026年亞洲U18女子排球錦標賽9至16名排名賽。5日面對B組第四名的吉爾吉斯，中華隊以25比 8、25比13、27比25，直落三收下本屆賽事第二勝，成功挺進 9 至 12 名排名戰，下一戰將迎戰伊朗，力拚更高名次。

首局開賽雙方一度陷入拉鋸，中華隊在比分落後時展現韌性，逐步追回差距。擔任舉球員的羅昀茜更在發球輪連續送出三記 ACE ，成功打亂對手接發球節奏，也帶動全隊攻勢，一舉將比數反超，最終以 25 比 18 先馳得點。

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延續首局氣勢，羅昀茜在第二局持續利用發球施壓，幫助球隊打出一波6比0的攻勢；武家蓁、張卉姍及林以歆穩定得分，讓領先優勢不斷擴大，終場以25比13再下一城，率先聽牌。

▲中華U18女排武家蓁此役拿下12分。（圖／AVC提供）

▲中華U18女排武家蓁此役拿下12分。（圖／AVC提供）

第三局，中華隊一度陷入落後，但暫停調整後迅速穩住陣腳，最終以27比25驚險收下勝利，直落三贏得比賽。

武家蓁與張卉姍各攻下12分，林以歆則有10分進帳，成為球隊贏球的重要功臣。

舉球員羅昀茜認為，雖然順利拿下勝利，但團隊仍有不少可以精進的地方。「我覺得在攻擊搭配上可以再多一點溝通。」她表示，隨著比賽持續進行，彼此的默契逐漸建立，不過在戰術配合上仍有提升空間，希望後續能透過更多的溝通，讓攻擊與防守更加流暢。

談到此役能夠直落三取勝的關鍵，羅昀茜認為，全隊在第二波進攻的掌握比前幾場更加進步。「今天大家都有把第二波的球把握起來，我覺得這是我們進步的地方。」不過她也指出，接發球仍是球隊需要持續改善之處：「在接發球方面，我覺得我們需要更快速的溝通，以及站位的改變，這樣才不會一直被連續失分。」

▲中華U18女排羅昀茜。（圖／AVC提供）

▲中華U18女排羅昀茜。（圖／AVC提供）

此役羅昀茜在發球端表現格外亮眼，多次利用發球直接得分或破壞對手接發。她透露，平時教練就會針對不同落點安排訓練，「老師有時候會指定要發哪裡，所以在練習的時候，我就會專注在我要發的那一個點去發。」透過反覆的練習，也讓她能在比賽中更加從容地處理每一顆球。

身為球隊舉球員，羅昀茜也分享了自己與攻擊手的磨合狀況。她表示，由於隊上的球員皆來自不同學校，因此也特別調整自己在舉球上的變化，希望更符合陣中攻擊手的節奏。

晉級9至12名排名戰後，中華女排將於明日迎戰伊朗。對於接下來的賽事，羅昀茜期盼全隊能延續今日的拚勁，「希望大家都可以盡全力去拼每一顆球，沒有遺憾地拿下勝利。」雖然無緣八強，中華女排將持續朝更好的排名邁進，期待透過每一場實戰累積經驗，為這一屆U18女排注入更多的成長養分。

關鍵字： 排球中華女排U18錦標賽羅昀茜亞洲排球

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