甩24年恐歐症？巴西16強碰「魔人」挪威　拚破對戰0勝魔咒

▲挪威哈蘭德（左）與小維尼修斯（右）將在16強淘汰賽正面對決。（合成圖／達志影像／美聯社）



記者林緯平／綜合報導

美加墨世界盃16強迎來焦點大戰！「森巴軍團」巴西將於台灣時間6日交手由哈蘭德領軍的挪威。巴西除了要力拚世足4連勝，更要洗刷淘汰賽「連6場敗給歐洲球隊」的難堪紀錄，面對隊史從未贏過的「天敵」挪威，注定是場血戰。

哈蘭德連13場進球！挪威重砲挑戰森巴大門

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挪威本屆展現強大的火力與開放球風，前4戰狂轟10球卻也丟8球。陣中「魔人」哈蘭德目前在國際賽已締造誇張的連13場進球紀錄，若此戰再度破網，將成為自1998年義大利名將維耶里（Christian Vieri）後，首位世足初登場連4戰進球的歐洲球員。此外，中場大腦厄德高（Martin Odegaard）只要再傳出助攻，就能寫下自1966年以來，史上首位世足初登場連4戰助攻的歷史新猷。

▲巴西在本次世界盃展現高效的進球率。（圖／達志影像／美聯社）

重質不重量！巴西超高進球期望值拚突圍

面對挪威的猛攻，巴西本屆的進攻卻呈現極致的「高效」。雖然場均僅15次射門，創下隊史自1998年來次低，但單次射門的進球期望值（xG）高達0.16，寫下1966年以來最佳數據，證明森巴軍團不浪費任何破門良機。其中，中場核心吉馬良斯（Bruno Guimarães）已傳出4次助攻，追平傳奇名將齊科（Zico）等人並列隊史第二，正緊追球王比利（Pelé）的6次紀錄。

▲挪威睽違多年再闖世界盃，展現驚人的競爭力。（圖／達志影像／美聯社）

巴西恐歐症？對戰挪威竟0勝2敗陷魔咒

儘管巴西在16強賽事的勝率極高（近10次晉級9次），但歐洲球隊一直是他們難以跨越的高牆。自2002年決賽擊敗德國奪冠後，巴西在淘汰賽面對歐洲球隊苦吞6連敗，包含2014年著名的1比7慘敗德國。更棘手的是，兩國過去4次交手，挪威拿下2勝2和保持不敗，包含1998年世足小組賽以2比1擊退巴西。森巴軍團若想重返榮耀，就必須在紐約先跨過這道24年的「恐歐魔咒」。