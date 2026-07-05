維德角球員輸球卻圓夢　世界盃最多打卡點是梅西！

▲阿根廷球王梅西成為維德角球員世界盃打卡景點。（合成圖／翻攝自IG）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年美加墨世界盃32強淘汰賽，衛冕軍阿根廷在延長賽以3比2驚險擊敗黑馬維德角。然而，這場驚心動魄的血戰結束後，賽場卻瞬間變成大型追星現場。維得角球員在賽後紛紛化身為阿根廷球王梅西（Lionel Messi）的狂熱粉絲，在混合採訪區排隊索取簽名與合照，展現出跨越勝負的溫馨與喜感。

兩隊在場上歷經120分鐘的肉搏對抗，賽後維德角球員卻立刻卸下武裝，陸續在社群平台Instagram上曬出與梅西的合照，洋溢著追星成功的純粹快樂。梅西在接受媒體聯訪時也哭笑不得地表示：「他們跟我要球衣，還有拍照、簽名等等，明明在場上一直對我又踢又撞的，結果一踢完就立刻跑來找我了。」

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除了熱情和維德角球員們合影，維德角40歲的當家門神沃齊尼亞（Vozinha）也分享了他與梅西賽後的感人互動。沃齊尼亞表示，自己原本只是想向梅西致意：「我當時朝他走過去，我甚至還來不及開口說些什麼，他就直接給我一個擁抱，並對唯我說：『幹得好！你真的是一位非常優秀的守門員，你的國家一定為你感到無比驕傲。』能從球王口中聽到這番話，對我來說真的意義非凡。」

雖然維德角最終以1分之差抱憾止步32強，但這支西非島國球隊在場上燃燒鬥魂、場下化身追星小粉絲的超萌反差，已贏得全球球迷的喜愛。