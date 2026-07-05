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謝淑薇攜王欣瑜扳倒澳網冠軍組合　下場與梁恩碩演「台灣內戰」

▲謝淑薇與王欣瑜。（圖／翻攝自謝淑薇臉書）

▲謝淑薇與王欣瑜。（圖／翻攝自謝淑薇臉書）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年溫布頓網球公開賽女雙賽事如火如荼開戰，台灣網球雙打一姐謝淑薇，這次法網再攜中國好手王欣瑜，32強面對前搭檔比利時梅滕斯（Elise Mertens）與中國好手張帥，最後「海峽組合」經歷2小時2分鐘的3盤激戰，最終以6比3、4比6、6比1擊敗第4種子，順利闖進女雙16強，接下來將與另一位台灣好手梁恩碩上演「台灣內戰」。

謝淑薇曾在溫網拿下4座女雙冠軍，去年和拉脫維亞「O妹」奧絲塔朋科（Jeļena Ostapenko）更一路挺進決賽，可惜與金盃擦肩而過，今年小薇選擇與過去曾拿下一座法網女雙冠軍的王欣瑜再度合拍，首輪就先直落二擊退英國組合迪德妮（Alicia Dudeney）／徐銘格。

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32強海峽組合就碰上第4種子強敵、今年澳網女雙冠軍比利時梅滕斯與中國張帥。面對強敵，海峽搭檔首盤在第3局就遭對手破發，不過兩人第4局在經歷3次「丟士」激戰後也成功回破，追平後海峽組合挾著這股氣勢，連保帶破取得5比2領先，之後在第9局的關鍵發球局也穩穩掌握，很快就以6比3先馳得點。

次盤謝淑薇／王欣瑜延續氣勢，第1局就率先破發，沒想到接下來兩人卻突然遭遇亂流，讓梅滕斯／張帥先在第4局回破追平，接下來又在關鍵第10局搶下，以6比4扳回一城，也逼出決勝第三盤。

然而決勝盤，謝淑薇／王欣瑜很快回穩，這次又是在第1局破發，接下來連破帶保取得3比1領先，第5局又二度攻破對手發球局，蕤後連保帶破，快意以6比1拿下勝利，順利晉級16強。

至於另一位台灣女雙好手梁恩碩，這次攜手青山修子也傳捷報，5日在32強面對澳洲組合比勒爾（Kimberly Birrell）／吉布森（Talia Gibson），在先以5比7丟掉首盤的情況下，上演讓一追二大逆轉，以6比0、6比3成功勝出，接下來在16強將與謝淑薇這面對決，繼金恩盃後將在「台灣內戰」爭奪8強門票。

▲梁恩碩與青山修子。（圖／翻攝自法網官網）

▲梁恩碩與青山修子。（圖／翻攝自法網官網）

關鍵字： 溫網女雙賽事謝淑薇王欣瑜海峽組合

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