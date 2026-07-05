林立火力全開4安打　陳晨威轟3打點樂天4比2勝兄弟

▲林立。（圖／樂天桃猿提供）

記者楊舒帆／綜合報導

樂天桃猿5日作客中信兄弟，林立7月1日剛回到一軍，此役火力全開，單場敲出4安打，陳晨威也開轟助威、貢獻3分打點，率隊以4比2力克兄弟。

林立回歸一軍後展現火力，1局上就敲出安打，陳晨威剛當爸爸隨後展現「爸之力」，從兄弟先發投手勝騎士手中轟出兩分砲，本季第5轟出爐，幫助桃猿先馳得點。

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林立3局上再度扮演點火角色，掃出安打後盜壘，並利用對方傳球失誤攻佔三壘，陳晨威接著敲出高飛犧牲打，再添1分打點，桃猿取得3比0領先。

5局下，壓制兄弟4局的曾家輝遇到亂流，王政順、陳統恩接連挨觸身球上壘，張仁瑋擊出三壘方向滾地球，桃猿三壘手劉子杰發生失誤，讓兄弟追回1分。

6局上，樂天靠林泓育敲出安打上壘，劉子杰擊出三壘方向滾地球，這回兄弟三壘手張士綸也發生失誤，讓桃猿再下一城，將比數拉開至4比1。

兄弟7局下反攻，張士綸、張仁瑋接連敲安，王威晨擊出高飛犧牲打，幫助兄弟追回1分，追近至2比4。不過樂天後續守住領先，最終以4比2獲勝。

林立8局上再敲出本場第4支安打，單場4安打、跑回2分，獲選單場MVP。陳晨威則首局轟出兩分砲，3局上再靠高飛犧牲打進帳打點，單場貢獻3分打點。

樂天先發投手曾家輝主投5.2局，用93球，被敲2支安打，投出6次三振，雖有7次四死球，控球並不理想，但僅失1分非責失分，拿下本季第4勝，開季至今仍保持不敗。

▲曾家輝。（圖／樂天桃猿提供）

▲陳晨威。（圖／樂天桃猿提供）