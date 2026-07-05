陳子豪久違開轟笑收MVP　朱哥幸運遮陽膏助攻：都這麼衰了畫一下

記者楊舒帆／台北報導

味全龍陳子豪5日對富邦悍將敲出本季首轟，幫助球隊以5比3獲勝，賽後獲選單場MVP。他笑說，今天賽前被隊友「強迫」畫上眼下兩條黑色遮陽膏，沒想到真的帶來好運，也讓他終於等到久違全壘打。

▲▼陳子豪MVP。（圖／味全龍提供）



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陳子豪4局下從李東洺手中轟出右外野2分砲，這是他本季首轟，上一次開轟已是去年8月20日。談到面對李東洺的打席，陳子豪表示，「選球做得還行，有打到球心，輕鬆一點，鎖定高一點的卡特球。」

不過陳子豪也坦言，過去對戰李東洺並不好打，「我一直被他壓著打，他今天也投得很好，所以其實進攻表現沒有到非常好。」至於手感是否逐漸回溫，他說，「還不錯，今天當然很好，希望能維持，下半季還有50幾場。」

久違開轟，陳子豪透露，打出去當下其實一直盼著球能飛出牆，「一直沒有全壘打，希望能長打，一直保佑能過牆，其實過一壘就很開心。至少自己目前表現，今天很開心第二打席就有安打。」

陳子豪賽後也提到，今天隊友看到他開轟都相當開心，而眼下兩條遮陽膏也成為休息室話題。他笑說，「我今天畫這個，這個我平常是不畫的，朱哥叫我說，『你來啦！你畫一下，都已經這麼衰了，畫一下。』我們今天很多人畫，所以後來大家都在比這個。」

至於是否會把它當成幸運符，陳子豪笑說，「他們一直叫我塗，是拿莫幫我塗的。」接下來是否繼續塗，他也笑回，「看情況，衣服會變黑，擦汗會摸到，自己不習慣塗，是被強迫的。」

陳子豪獲選MVP後，也帶著兒女一起站上舞台。他透露，孩子們相當開心，「他們上次MVP沒下來，這次很開心，我女兒很想跳，所以她跳得很賣力。」