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巴拉圭挑釁踢不亂法國！心理戰失敗　瑞典傳奇球星：笑著贏球才是最佳回擊

▲Kylian Mbappé。（圖／路透）

▲Kylian Mbappé。（圖／路透）

記者胡冠辰／綜合報導

法國在世界盃16強賽展現強大心理素質，面對巴拉圭多次帶有挑釁意味的肢體對抗，仍穩住節奏，最終靠著姆巴佩（Kylian Mbappé）主罰12碼破門，以1比0驚險勝出，順利挺進8強。

賽後擔任《FOX SPORTS》球評的瑞典傳奇球星伊布拉希莫維奇（Zlatan Ibrahimović）也特別點出法國全隊的冷靜，是這場勝利的關鍵。

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本場比賽法國雖然掌握晉級主動權，但過程並不輕鬆；巴拉圭在防守端頻繁祭出強硬對抗，甚至出現疑似故意踢人的動作，讓法國球員多次陷入情緒與身體對抗的考驗，不過法國沒有因對手挑釁而失控，始終維持專注，最終守住1球領先。

伊布拉希莫維奇在賽後分析時表示，「今天對法國來說，是一次和平常不同的挑戰，他們必須不受挑釁影響，保持冷靜，沉著比賽，不能失去平衡；最重要的是，不能掉進巴拉圭設下的陷阱。」

他進一步稱讚法國用最成熟的方式回應對手，「法國展現了冷靜，他們保持放鬆，完成自己該做的事，他們用笑容回應，攻進進球，贏下比賽，然後走向支持者一起慶祝；這就是最好的回應方式。」

向來以火爆個性與強烈鬥志聞名的伊布拉希莫維奇，也不忘以自嘲方式補充，「如果換成我來踢這場比賽，我恐怕至少會拿到4張紅牌，也許我還會拖某個人一起下水也說不定。」

法國此役展現的不只是技術與陣容深度，更是淘汰賽中不可或缺的抗壓能力，面對巴拉圭不斷製造身體衝突與心理干擾，法國隊沒有被情緒牽著走，而是用最實際的方式帶走勝利。

關鍵字： 2026世足、法國、足球、巴拉圭、姆巴佩

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