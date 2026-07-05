運動雲

>

巴西賠率力壓挪威！森巴軍團拚在最大天敵面前粉碎魔咒

▲巴西隊。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴西隊。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年美加墨世界盃小組賽與32強戰火相繼熄滅，最受全球矚目的一場16強頂級強強對話即將於台灣時間7月6日凌晨4點在大都會人壽體育場（MetLife Stadium）正式點燃。由坐擁五座金盃的奪冠熱門「五星巴西」，正面迎戰本屆賽事最大黑馬「維京戰隊」挪威。

本場生死戰除了攸關寶貴的8強門票外，更拉滿了史詩級的歷史恩怨。巴西在世界盃淘汰賽階段面對歐洲球隊已慘吞六連敗，且歷史上四度交手挪威竟錄得2和2敗未嘗一勝，挪威更成為巴西隊史唯一交手超過一次卻從未贏過的「最大天敵」。此役森巴軍團帶著強烈的復仇與生存窒息感傾巢而出，誓要用絕對實力洗刷38年逢挪威不勝的歷史污點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由名帥安切洛蒂（Carlo Ancelotti）執教的巴西隊隨賽程推進，整體傳導與進攻立體感正逐漸攀向巔峰。雖然中場核心帕奎塔（Lucas Paquetá）對陣日本時大腿受傷確定缺陣，拉菲尼亞（Raphinha）也高掛免戰牌，但森巴軍團依舊兵多將廣。陣中頭號球星小維尼修斯（Vinicius Junior）本屆已狂轟4球，狀態熱到發燙，他與馬丁內利（Gabriel Martinelli）、庫尼亞（Matheus Cunha）組成的黃金三叉戟，將利用極致的速度優勢全面壓制挪威兩翼。

▲巴西頭號球星小維尼修斯（Vinicius Junior）本屆已狂轟4球，狀態熱到發燙。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴西頭號球星小維尼修斯（Vinicius Junior）本屆已狂轟4球，狀態熱到發燙。（圖／達志影像／美聯社）

安切洛蒂的戰術核心在於利用大賽經驗與控球率壓制對手，並由老將卡塞米羅（Casemiro）在中場築起屏障，切斷對方的供輸線。雖然巴西近幾場比賽暴露出防守空檔太大的偶發性漏洞，但攻守數據與近5場場均2.6分的搶分效率，依舊讓他們在常規時間內佔據主動權。

睽違世界盃決賽圈28年的挪威隊，在主帥索爾巴肯（Ståle Solbakken）的率領下，將「大開大合」的實用主義與高空反擊發揮得淋漓盡致。挪威最大的底氣無疑來自陣中兩大頂級核心——超級神鋒哈蘭德（Erling Haaland）目前已瘋狂轟入5球，在禁區內對巴西防線的馬基尼歐斯（Marquinhos）與馬加利亞斯（Gabriel Magalhaes）將形成絕對的身形降維打擊；而中場大腦厄德高（Martin Ødegaard）則憑藉3次精準助攻完美派牌。

▲挪威超級神鋒哈蘭德（Erling Haaland）目前已瘋狂轟入5球。（圖／達志影像／美聯社）

▲挪威超級神鋒哈蘭德（Erling Haaland）目前已瘋狂轟入5球。（圖／達志影像／美聯社）

然而，維京軍團最大的致命傷在於脆弱無比的防線，本屆賽事至今場場失球、從未保持清白之身，且主力後衛雷爾森（Julian Ryerson）狀態存疑。挪威此役將完全放棄控球，依靠哈蘭德的頂級終結能力與高空定位球尋求致命一擊，只要抓住反擊先破門，全隊毫無心態包袱的優勢將被無限放大。

▲挪威隊。（圖／達志影像／美聯社）

▲挪威隊。（圖／達志影像／美聯社）

賽事展望與數據分析顯示，這是一場不折不扣的「雙矛對決」飆分大戰。據Opta超級電腦的25000次大數據模擬，巴西在常規時間內贏球的機率為53.6%，晉級8強的綜合機率更高達65.6%。目前國際不讓分平均賠率開出主隊巴西2.083、和局3.623、客隊挪威3.807。

莊家並未盲目開出深盤，顯然精準考量到淘汰賽90分鐘的和局風險，以及挪威「天敵敘事」吸引受讓籌碼的盤面效應。進階數據指出，兩隊是不折不扣的「大分製造機」，巴西近3場全數開大，挪威更是4場比賽全數打出兩隊皆進球且總分大於2.5球的超狂走勢。在雙方主力神鋒多點開花、且挪威防線千瘡百孔的戰術現實下，常規時間演變成火力對轟的趨勢極其明確。

實戰投注建議

大小球預測（首選）： 強烈推薦「全場總分2.5大分」。兩隊在本屆盃賽皆是標準的大分製造機，哈蘭德在禁區的破壞力與巴西多點開花的恐怖輸出，將讓這場16強戰徹底演變成進球飆分大戰，打穿2.5球大分盤口成算極高。

特色玩法推薦： 首推「兩隊是否皆進球：是」。挪威擁有哈蘭德撐起反擊威脅，而巴西防線近期專注度有所起伏；同時挪威千瘡百孔的防線也絕無可能零封維尼修斯，雙方在90分鐘內互破大門是最穩健的標的。

獨贏不讓分： 次選「巴西勝（巴西不讓分）」或追求穩健直接鎖定「巴西晉級資格」。雖然挪威坐擁歷史不敗的心理優勢，且巴西陣容殘缺，但森巴軍團在板凳深度、創造絕佳機會品質與全場攻守氣勢上仍高出一籌，看好底蘊更深的巴西能涉險過關，粉碎歷史心魔。

正確比分參考： 2比1或3比2（五星巴西驚險小勝挺進8強，完全符合2.5大分與雙方進球的劇本）。

關鍵字： 巴西隊挪威隊世界盃16強哈蘭德小維尼修斯

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

費爾柴德找到新東家！IG自介洩玄機　經紀公司證實續留美職

費爾柴德找到新東家！IG自介洩玄機　經紀公司證實續留美職

真純愛戰士！哈蘭德零緋聞只愛一人　羞喊「是她先追我」

真純愛戰士！哈蘭德零緋聞只愛一人　羞喊「是她先追我」

神人豪押8260萬台幣！賭美國贏不了　比利時晉級讓他爽抱1.24億

神人豪押8260萬台幣！賭美國贏不了　比利時晉級讓他爽抱1.24億

太孤獨了！C羅痛哭告別世界盃　身旁無人安慰：梅西會這樣嗎？

太孤獨了！C羅痛哭告別世界盃　身旁無人安慰：梅西會這樣嗎？

美國慘敗後官方X遭灌爆！不到1小時破萬則留言：作弊贏不了足球

美國慘敗後官方X遭灌爆！不到1小時破萬則留言：作弊贏不了足球

快訊／湖人主力又出走！　混血王子八村壘2年8.9億台幣轉戰快艇

快訊／湖人主力又出走！　混血王子八村壘2年8.9億台幣轉戰快艇

快訊／比利時德凱特萊爾梅開二度　4比1擊敗美國闖8強

快訊／比利時德凱特萊爾梅開二度　4比1擊敗美國闖8強

C羅最後一舞成爭議戰！前國腳轟主帥「只會討好他」　害葡萄牙出局

C羅最後一舞成爭議戰！前國腳轟主帥「只會討好他」　害葡萄牙出局

哈蘭德「散步裝沒事」下一秒頭槌破網！　網驚：根本學梅西絕招

哈蘭德「散步裝沒事」下一秒頭槌破網！　網驚：根本學梅西絕招

【簽下去】狗狗第一天入伍！乖巧聽指令還會立正服從

熱門新聞

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

費爾柴德找到新東家！IG自介洩玄機　經紀公司證實續留美職

真純愛戰士！哈蘭德零緋聞只愛一人　羞喊「是她先追我」

神人豪押8260萬台幣！賭美國贏不了　比利時晉級讓他爽抱1.24億

太孤獨了！C羅痛哭告別世界盃　身旁無人安慰：梅西會這樣嗎？

美國慘敗後官方X遭灌爆！不到1小時破萬則留言：作弊贏不了足球

讀者回應

﻿

熱門新聞

1C羅賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　

2費仔找到新東家！IG自介洩玄機

3真純愛戰士！哈蘭德零緋聞只愛一人

4神人賭美國贏不了！爽賺1.24億

5沒隊友安慰惹議？C羅落淚走進通道

最新新聞

116強碰埃及賭盤看好阿根廷大勝！

2外媒狠酸：川普會對比利時啤酒課徵100％關稅

3統一獅阿跨面唱出台南精神

4內馬爾8支奪冠廣告泡湯恐損失上億！

5守護國手食安　國訓中心沒有問題油品

熱門快報

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

遭姆巴佩拒握手失控拿球砸他　巴拉圭門將：一時失去冷靜...

最動人一幕！梅西主動擁抱送球衣　沃齊尼亞：我永遠不會忘記

多慧請200多位粉絲吃火鍋　結帳明細長到看不到底！

只讓姆巴佩開心半天！梅西「帽子戲碼」　登頂進球王再寫1狂紀錄

差點被維德角嚇壞！？梅西盛讚對手：我們早知道會很難踢

安心亞直接把水淋身上　濕身辣跳〈呼呼〉！

【手機差點變火鍋料XD】掉進熱湯瞬間　男子急忙拿夾子搶救TT

男偶像機場遭私生飯狂跟！　「爆氣潑飲料」親自拖地

【嚇鼠寶寶啦QQ】萌娃看爸組裝家具　被電動起子嚇到趴地開哭XD

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366