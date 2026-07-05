葉君璋笑稱把李東洺「弄下神壇」　還原抗議張奕黑毛巾插曲

記者楊舒帆／台北報導

味全龍5日靠著3轟棒打富邦強投李東洺，總教練葉君璋賽後表示，「總是要有人把他弄下神壇。」他稱讚李東洺本季表現出色，最大關鍵在於控球進步，但對手也會想辦法攻破他，「說不定他接下來又會壓制回來。」

▲葉君璋。（圖／記者楊舒帆攝）

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郭天信、朱育賢、陳子豪接連開轟，龍隊總教練葉君璋指出，「今天球看起來比較會飛，尤其是右外野的方向。」

魔神龍表現仍相當亮眼，主投8局用101球，被敲3安打，僅失2分，包含1分非責失。葉君璋說，「因為他表現好才有贏球機會，富邦是很難對付的球隊，如果投手壓不下來，很接近的比數，他們有機會反擊。」

李東洺自4月18日起創造10連勝，下半季首戰對龍隊踢到鐵板，同時中斷跨季對戰味全連續11.1局無失分。葉君璋表示，「是時候了！10連勝了，總是要有人想辦法。我們打者打得不錯，如果他一直這麼順利投下去，對我們這個聯盟也不是好事，表示大家都沒有在想辦法攻破他。」

葉君璋仍肯定李東洺的表現，「我們要想辦法把他打下來，之後也許他再努力壓制回來。也不是他今天投不好，可能郭天信全壘打影響他的心情，夏天也會有影響。尤其10連勝心態不同，說不定他這場敗投反而鬆口氣。」進一步觀察李東洺，葉君璋認為他球威一直都有，但控球進步很多，變化球也投得進去，讓打者不好打。

8局下富邦悍將張奕登板時，將黑色毛巾放在投手丘上，引發葉君璋上前詢問裁判。葉君璋賽後還原當下，「日本教練問我說，『他可以放毛巾在那邊嗎？』」於是他上前詢問裁判，也回頭問日籍教練古久保健二、井尻哲也，「日職可以這麼做嗎？」兩人都表示不行。

葉君璋表示，後藤光尊也有向他致歉，「其實這件事不太可能發生，怎麼有人放在投手丘上，還放在地上，這是很基本的觀念。」