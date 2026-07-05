遭姆巴佩拒握手失控拿球砸他　巴拉圭門將：一時失去冷靜...

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年美加墨世界盃16強淘汰賽法國與巴拉圭之戰，終場哨響後爆發衝突。巴拉圭門將吉爾（Orlando Gill）因不滿法國球星姆巴佩（Kylian Mbappé）拒絕握手，一時情緒失控將球砸向姆巴佩背部，影片在網路上瘋傳後引發外界批評，認為他此舉相當沒風度，而賽後吉爾在受訪時坦言，是因被忽視才失去冷靜，並親自解釋了當下的想法。

▲巴拉圭門將吉爾（Orlando Gill）與法國球星姆巴佩（Kylian Mbappé）。（圖／達志影像／美聯社）

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這場淘汰賽雙方防守極為謹慎，上半場法國雖然控球率高達80%，但前40分鐘全隊4次射門皆未射正，姆巴佩也因遭到重兵看防而沒有太多亮眼表現。直到下半場第70分鐘，法國憑藉影像助理裁判（VAR）介入後的12碼罰球機會，由姆巴佩操刀推射死角破網，幫助高盧雄雞以1比0險勝。

然而在終場哨聲響起後，場上的衝突卻正式引爆，電視轉播鏡頭拍到吉爾主動走向姆巴佩並伸出右手，但法國隊長直接忽視並從旁走過，逕自向看台球迷慶祝。遭受冷落的吉爾在沮喪與憤怒下，直接將手中的比賽用球砸向姆巴佩的背部，也引發外界批評他沒風度。

????DESUMANO! O goleiro do Paraguai foi dar a mão para cumprimentar o Mbappé e ele ignorou. #PARxFRA pic.twitter.com/irDg4xvtMx — Hora da Fofoca (@horadafofocatv) July 4, 2026

吉爾在賽後混採區大方還原了當時在場上的心境，「我伸出手祝賀他，但他忽視了我。顯然我當時情緒激動，但我只做了那樣的事。之後我就冷靜下來了，我只是想祝賀他們。事實上，他們表現非常出色，因為他們是世界冠軍的候選人。」

而針對巴拉圭全場高達13次的犯規，吉爾則直言：「從第一刻起，我們就設定要在球場上展現存在感——踢得強悍。如果球通過了，人就不能過去。老實說，我認為球隊表現得很好。」