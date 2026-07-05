味全3轟棒打勝投王李東洺　陳子豪本季首轟出爐5比3勝悍將

▲陳子豪。（圖／味全龍提供）

記者楊舒帆／台北報導

味全龍5日交手富邦悍將，長打火力全開，全場轟出3發全壘打，郭天信、朱育賢、陳子豪接連炸裂，棒打本季10勝、暫居勝投王的悍將本土強投李東洺，最終以5比3獲勝。

郭天信1局下轟出生涯第5支首局首打席全壘打，本季第7轟出爐，繼續堆高生涯紀錄，同時讓李東洺中斷對戰味全龍自去年7月8日起跨季連續11.1局無失分。此戰賽前，郭天信對戰李東洺22打數8安打，包含1轟。

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4局上悍將反攻，味全先發魔神龍兩出局後控球失準，連續投出2次保送，王苡丞掃出右外野平飛安打，龍隊外野守備發生漏球，讓悍將一口氣攻下2分，以2比1反超。

龍隊4局下再度發揮長程火力，朱育賢轟出陽春砲扳平比數，陳子豪再轟右外野2分砲，本季首轟出爐，幫助龍隊以4比2領先。陳子豪上一次開轟是去年8月20日。

李東洺去年全季投75.2局，賽前本季已經累積70.1局，加上此戰4.1局，已經接近生涯新高。5局下他續投，先被劉基鴻敲出內野安打，又對朱育賢投出保送後，富邦換上劉昱言接替登板。李東洺此役合計被敲7安打，包含3轟，失4分都是責失分，防禦率上升至2.05；失分是本季次多，繼4月11日單場失5分後，再度單場失3分以上。單場被敲3轟、單季已挨5轟，也都寫下生涯新高。

味全龍6局下靠劉俊緯、陳子豪、張祐嘉接連安打攻佔滿壘，郭天信把握機會敲出高飛犧牲打，追加分數，擴大至5比2。9局上悍將反攻，孔念恩安打點火，接連利用滾地球攻佔三壘，王苡丞安打送回1分。

味全前役剛斬斷悍將4連勝，此戰趁勝追擊，主場再度贏得勝利，系列賽以2勝1敗佔上風。

▲陳子豪。（圖／味全龍提供）