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英格蘭16強將碰「89戰僅2敗」魔鬼主場　墨西哥放話：踢出生涯最佳戰

▲本屆世界盃墨西哥在Estadio Azteca。（圖／路透社）

▲本屆世界盃墨西哥在Estadio Azteca主場發威。（圖／路透社）

記者胡冠辰／綜合報導

世界盃16強賽即將上演焦點對決，地主墨西哥將在6日早上8點於阿茲特克體育場迎戰英格蘭，面對這場攸關晉級的淘汰賽，墨西哥全隊信心高昂，球員賽前向英格蘭喊話，已準備好把這場比賽「踢成我們一生中最精彩的一戰」，並相信滿場主場球迷的聲勢，將成為左右戰局的重要力量。

阿茲特克體育場向來是墨西哥男足最堅固的主場堡壘，墨西哥隊史在此出賽89場，僅吞下2敗，分別是2001年不敵哥斯大黎加，以及2013年敗給宏都拉斯。

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本屆世界盃至今，墨西哥也已經3度在阿茲特克體育場出賽，先後以2比0擊敗南非、3比0擊敗捷克、2比0擊退厄瓜多，主場氣勢相當驚人。

▲本屆世界盃墨西哥在Estadio Azteca。（圖／路透社）

英格蘭自然清楚，這將是一場極為艱鉅的考驗，除了現場球迷幾乎一面倒支持地主墨西哥之外，英格蘭也幾乎沒有太多時間適應當地高海拔環境；阿茲特克體育場位於海拔2200公尺、約7220英尺，對客隊體能與呼吸節奏都是嚴峻挑戰。

墨西哥中場菲達爾戈（Álvaro Fidalgo）表示，「我想英格蘭知道，這對他們來說會是一場艱難的比賽；我們狀態非常好，阿茲特克體育場有它的分量，而且這是世界盃16強，這對任何人來說都絕不容易。」

談到高海拔是否會成為墨西哥的優勢，菲達爾戈也分享自身經驗，「我5年前剛來到這裡時，前兩週每次跑步都會覺得喉嚨發緊，但訓練和踢一場世界盃16強賽並不一樣，腎上腺素和想要上場比賽的渴望，會讓一切變得容易很多。」

「你必須把一切都留在場上，所以不能有所保留。這到底是不是優勢，我們明天開賽後幾分鐘就會知道。」

▲本屆世界盃墨西哥在Estadio Azteca。（圖／路透社）

墨西哥老將前鋒希門尼斯（Raúl Jiménez）是本屆世界盃球隊關鍵人物之一，他在賽前表示，墨西哥全隊已經準備好迎接創造歷史的機會。

希門尼斯說，「這幾週、這過去一個月以來，我們看到的是所有人都團結在一起，每個人都朝同一個方向努力，無論是在場上比賽，還是在板凳席上支持，我們都投入於想要達成的目標；我認為這會幫助我們，當然，球場內的球迷也會扮演重要角色。」

談到這場比賽的意義，希門尼斯強調，「這永遠都很重要，這不只是因為對手是英格蘭，而是因為這是世界盃；我們想把它踢成我們一生中最精彩的一場比賽。」

墨西哥總教練阿吉雷（Javier Aguirre）則在記者會上表示，面對英格蘭這樣的強敵，墨西哥必須踢出近乎完美的比賽。

阿吉雷說，「我們談論的是一支世界級球隊，所以我們需要踢出近乎完美的比賽，才有辦法擊敗他們；我們必須努力表現得比近期成長過程中的水準更好，然後看看我們能不能得到那一點運氣，因為在這種勢均力敵的比賽中，運氣總是有所幫助。」

關鍵字： 2026世足、足球、墨西哥、英格蘭

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