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「啾～嚕」空耳變張政禹應援曲　本人嚇到：希望下次大家一起唱

▲張政禹、朱育賢。（圖／味全龍）

▲張政禹。（圖／味全龍提供）

記者楊舒帆／台北報導

味全龍張政禹最近意外成為「肉泥神曲」主角。日前有球迷在唐吉訶德聽到貓咪肉泥廣告歌，旋律中的「啾～嚕、啾～嚕、CIAO啾～嚕」被空耳成「政禹～政禹～張政禹～」，引發社群熱議，沒想到4日富邦悍將對味全龍之戰，張政禹上場打擊時，場內竟真的播放這首歌，讓他當場也忍不住嚇到。

張政禹5日賽前受訪談到此事笑說，「我嚇到，不知道他們會用出來，但我也有想說要用，沒想到會在那個時候放。」

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這首原本是日本知名貓咪肉泥品牌廣告歌，因旋律洗腦，加上歌詞空耳與「張政禹」名字相近，在Threads上被球迷熱烈討論。張政禹本人也曾在相關貼文下方跟著留言互動，沒想到隔天比賽就真的成為自己的登場插曲。

被問到是否知道這首歌，張政禹表示，「知道，有看到脆上面的音樂。」他回想當下聽到時，其實比賽分差已經拉開，剛好對方投捕在溝通，「所以聽到這首歌的時候想說做做效果，其實我應該知道他們會放。」

一開始聽到這首歌的感覺，張政禹笑說，「覺得還滿好笑的，至少有人知道我是誰，不然如果不知道我是誰的話，聽到也不會想到我。」

至於未來是否會繼續使用這首歌作為登場音樂，張政禹態度開放，「他們想換就換，看大家效果。」他也笑著向球迷喊話，如果之後場內繼續播放，希望大家可以一起唱，「政禹、政禹、張政禹。」

關鍵字： 標籤:**張政禹味全龍肉泥神曲登場插曲社群熱議

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