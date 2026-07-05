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戴培峰傳亞運徵召人選！後藤光尊驚訝：是喔？　看陳晨威入選好強

▲▼中職富邦悍將總教練後藤光尊。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

今年名古屋亞運將開打，中職球員徵召議題浮上檯面。日前傳出戴培峰可能是富邦悍將被徵召人選，不過總教練後藤光尊聽聞後露出驚訝表情，直呼，「是喔？我不知道。」

後藤光尊表示，若球隊少一名球員被徵召，「沒太大問題，少一個可用之兵，其他沒太大影響。」被問及是否希望由二軍球員出賽，以減少對一軍戰力的影響，他回應，「國際賽以國家名義比賽，應該會選好的球員為主。」

傳出戴培峰是悍將可能被徵召人選，後藤聽聞後嚇了一跳，「是喔？我不知道。」隨後他談到，樂天桃猿傳出人選是陳晨威，味全龍則是劉基鴻，「其他隊還沒確定吧？」

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據了解，除了味全龍劉基鴻、樂天桃猿陳晨威、統一獅張翔與朱迦恩之外，中華隊名單仍持續有變動，尚待定案。

回顧首次聽到陳晨威可能入選時，後藤坦言，「確實有嚇到，9月是最競爭的時刻，很好的戰力會被拔掉。」經解釋列管球員制度後，後藤透露，「日本人不太了解這方面，有聽說列管就一樣要去。當然，亞運會組成最強陣容，尊重這樣的立場。」

中華隊預計將由旅外球員和中職球員組軍，後藤光尊表示，「那實力應該很強。」至於悍將若有球員被徵召，將如何因應戰力損失，後藤說，「目前也不知道派誰，確定之後再決定。先前棒協有向球隊徵詢名單，我們有給一份名單，應該會從中篩選。」

關鍵字： 亞運徵召中職球員戴培峰悍將戰力中華隊名單

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