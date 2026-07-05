史金斯連3年明星賽比肩達比修！挑戰史上唯一卻遇賽程難題

▲史金斯（Paul Skenes）連續3年入選明星賽。 （圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳鈺唐／綜合報導

海盜賽揚王牌史金斯（Paul Skenes）再度寫下歷史，大聯盟公布2026年明星賽完整名單，這位23歲強投連續第3年獲選明星賽，成為繼席佛（Tom Seaver）、古登（Dwight Gooden）、達比修有後，史上第4位生涯前3季都入選明星賽的投手，更有機會進一步挑戰大聯盟史上還沒有人做到過的紀錄。

過去能從大聯盟菜鳥年開始，連續3季獲選明星賽的投手屈指可數，席佛曾在1967年至1973年連續7年入選，其中生涯前3年同樣都獲選，古登則在1984年至1986年完成連3年明星賽紀錄，達比修則是在效力遊騎兵時期，於2012年至2014年連續3年入選，如今史金斯也加入這份名單。

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史金斯自登上大聯盟後便繳出鬼神般的表現，菜鳥年拿下新人王，生涯第二年更奪下國聯賽揚獎。本季雖然表現不如前兩年，不過仍靠著穩定成績獲得肯定，連續第3年站上明星賽舞台。

除了連續入選，史金斯還有機會挑戰另一項史無前例紀錄。大聯盟史上生涯前2季都在明星賽登板的投手，過去只有席佛與史金斯做到，若今年再次登板，他將成為史上首位生涯前3年皆於明星賽出賽投球的投手。

不過，史金斯挑戰歷史可能面臨賽程考驗。若按照目前輪值，他預計會在明星賽前2天先發，由於休息天數不足，按照規定無法於明星賽登板，因此今年能否創造歷史仍有變數。

值得一提的是，另一位新世代火球投手米西奧羅斯基（Jacob Misiorowski）也連續第2年入選明星賽，若明年再次獲選，將有機會成為史上第5位生涯前3季都入選明星賽的投手。