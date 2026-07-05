山本由伸7局10K獲教頭狂讚！明星賽想登板卻遇「危險賽程」

▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳鈺唐／綜合報導

道奇日籍王牌山本由伸5日（台灣時間）主場迎戰教士繳出宰制級表現，主投7局狂飆10次三振，僅被敲3支安打無失分，率隊以3比0完封對手，收下個人本季第9勝。賽後總教練羅伯斯（Dave Roberts）盛讚山本宛如「戰術家」，狀態好的時候幾乎讓打者無計可施。

山本首局面臨亂流，小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）敲出左外野安打率先上壘，2出局後又被席茲（Gavin Sheets）擊出安打，形成一、三壘有人危機。不過山本隨即回穩，面對法蘭斯（Ty France）投出97.6英里（約157公里）速球，成功製造揮空三振，化解失分危機。

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接下來山本完全掌控比賽節奏，靠著速球搭配曲球、滑球、指叉球、伸卡球等多種球路壓制教士打線，5、6兩個半局更讓對手六上六下，最終7局投完只被敲3安，沒有失掉任何分數。

談到山本的精彩表現，羅伯斯賽後毫不吝嗇給予高度評價，「當他狀況好的時候，想從他手中敲出安打非常困難。他狀態好的時候就是一名戰術家。」

羅伯斯進一步指出，山本最可怕的地方在於控球與配球能力，「他能利用本壘板兩側，把速球投到自己想要的位置。當他一切運作順利時，事實上打者幾乎沒有辦法應對。」

此外，大聯盟賽前也公布明星賽完整名單，山本連續第2年入選。他坦言能再次站上明星賽舞台相當開心，「去年第一次參加後，更感受到能站在那裡的喜悅，今年再次被選上真的非常高興。」

不過山本去年因明星賽前最後一次登板時間太近，最終僅參與紅毯活動沒有投球。今年若照目前輪值，他可能會在明星賽前2天先發，因此能否完成明星賽初登板仍有變數。

對於明星賽登板可能性，山本笑說，「如果時間允許的話，我想投，但現在看起來有點危險的賽程出現了。會依照身體狀況，並和教練討論後決定。」