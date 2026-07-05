黃侰程初登板3上3下收3顆紀念球　坦言站上一軍投手丘：有點可怕

▲黃侰程。（圖／味全龍提供）

記者楊舒帆／台北報導

味全龍投手黃侰程4日迎來生涯一軍初登板，中繼1局三上三下，還連飆2次三振，賽後也收下3顆紀念球，分別是第一K、第二K與第三個出局數的球。這場漂亮初登板，不只讓他留下難忘回憶，也獲得總教練葉君璋肯定。

黃侰程透露，原本以為自己不會緊張，真正站上一軍投手丘後才發現，「有點可怕，有點緊張。」他表示，6局投手投完後，牛棚電話打來通知準備第7局登板，當下第一個想法是，「終於輪到我了。」

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黃侰程本季在二軍多以先發方式準備，升上一軍後定位轉為中繼。他表示，目前不會想太多，「現在在一軍，教練要我做中繼的角色，我就全力把它做好。」談到先發與中繼差異，他說，「丟起來都滿有趣的，中繼是不同體驗，我還在學習怎麼當一個中繼投手。」

他認為，中繼最需要適應的是熱身方式，「先發可以準備好，中繼要拆彈，還沒有找到比較好的熱身方式。」為此，他也向林鋅杰、林子昱等有經驗的學長請教，「他們在一軍待比較久，我就是沒有經驗。」

雖然一開始緊張，但黃侰程很快進入狀況，投完第一球後心情逐漸放鬆，最終順利完成1局三上三下。他也把功勞歸給捕手林辰勳，「其實沒什麼感覺，就是一直按照林辰勳的配球，成果是好的，我覺得是他的功勞，然後自己把位置丟出來。」

這場初登板也留下3顆紀念球。黃侰程透露，賽後留下第一K、第二K與第三個出局數的球。採訪後補充，其實是蔣少宏、納瓦諾教練幫忙留下，吉力吉撈．鞏冠則在球上寫下「初登板」，再交給他3顆球，讓他相當感謝學長與教練幫忙保存這份回憶。

▲黃侰程初登板收3顆球紀念。（圖／記者楊舒帆攝）

葉君璋賽後也點名黃侰程表現，「表現很不錯，控球各方面不錯，球速看得出來還可以再往上一點。」他也觀察到黃侰程身體條件有所提升，「最近看出來有比較壯，如果球速跟著出來，對我們幫助就不錯。」

黃侰程透露，去年休賽季體重一度掉太多，今年回到重訓營後開始強迫自己多吃，「今年年初差不多73、74公斤，現在81、82公斤。」他設定今年目標，希望能增重到85公斤並維持住，進一步提升球速與身體強度。

對於一軍初登板表現，黃侰程給自己正面評價，「我覺得還不錯。」他也表示，升上一軍的時機並沒有特別預設，「我覺得在二軍只要表現得好，隨時都會接到上來的電話，所以我一直在下面把自己做好，隨時準備上一軍。」