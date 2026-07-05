運動雲

>

籃籃出道10年淚灑見面會！感謝粉絲相挺：有你們才繼續走下去

▲籃籃舉辦出道十週年見面會《籃圖：A Decade of Lan, A Journey With You.》。圖片來源：希馬行銷提供

▲籃籃舉辦出道十週年見面會《籃圖：A Decade of Lan, A Journey With You.》。 圖片來源：希馬行銷提供

實習記者陳鈺唐／綜合報導

藝人籃籃4日晚間舉辦出道十週年見面會《籃圖：A Decade of Lan, A Journey With You.》，現場邀請楊繡惠、舒子晨、無尊，以及經紀公司老闆、老闆娘和媽媽到場支持，胡瓜、徐乃麟、曾國城，還有樂天桃猿球員林泓育雖未現身，但也特別錄製祝福影片，見證她從2017年初登板LamiGirls，到如今成為樂天桃猿應援隊隊長、站上金鐘舞台主持人的成長歷程。

見面會一開始，籃籃以熱舞點燃全場氣氛，隨後更將主持節目的經典橋段搬上舞台，包括《天才衝衝衝》的「聯想Tempo」、《綜藝大集合》的「搶椅子遊戲」、「魚躍龍門」等單元，邀請粉絲一起挑戰互動，讓現場笑聲不斷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

寵粉無極限的籃籃也準備驚喜大禮，遊戲勝出的粉絲能獲得「主委加碼」紅包，其中最高獎金達6000元，另外還有兩名粉絲各拿下5000元、一人獲得3000元。除此之外，她也送出多件珍藏實戰球衣，將十年來累積的幸福分享給一路支持自己的粉絲。

活動中最催淚的一刻，則是主辦單位事先蒐集粉絲想對籃籃說的話，製作成電子留言牆投影在大螢幕。看著滿滿鼓勵與祝福，她忍不住紅了眼眶。面對前陣子的低潮，她感性表示，「這是公眾人物需要跨過去的坎；可是，再怎麼難過，回到球場看到支持我的你們，好像重新充滿了力量，有你們才可以繼續走下去，謝謝你們。」

隨後楊繡惠帶著生日蛋糕登台，與全場粉絲一起唱生日快樂歌。籃籃也許下生日願望，「第一個是希望今天現場所有人都可以幸福，都可以健健康康。第二個願望希望未來有朝一日，可以在大巨蛋辦專場見面會！」第三個願望則留在心中。

▲籃籃許下生日願望。圖片來源：希馬行銷提供

▲籃籃許下生日願望。 圖片來源：希馬行銷提供
回顧這段旅程，籃籃也向粉絲真情告白，曾有前輩告訴她，遇到挫折時不要只在意討厭自己的人，而是要讓喜歡自己的人更喜歡自己，「所以我想要把這些很喜歡我的人聚在一起，想要親自跟你們說謝謝，謝謝你們支持我。」

活動尾聲，籃籃媽媽抱著一大束花驚喜現身，感謝所有陪伴女兒一路走來的人，「感謝大家照顧我家籃籃，謝謝經紀公司老闆，無限感動，謝謝大家。」媽媽連說15次「謝謝」後，才突然想起轉身向女兒補上一句「啊，生日快樂」，逗樂全場。

最後籃籃也抽出自己10年來不同時期的人形立牌，送給幸運粉絲收藏，為這場充滿歡笑與眼淚的十年約定畫下溫馨句點。

▲籃籃媽媽(右)現身與女兒同台。圖片來源：希馬行銷提供

▲籃籃媽媽(右)現身與女兒同台。 圖片來源：希馬行銷提供

關鍵字： 籃籃見面會樂天桃猿十週年

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

費爾柴德找到新東家！IG自介洩玄機　經紀公司證實續留美職

費爾柴德找到新東家！IG自介洩玄機　經紀公司證實續留美職

真純愛戰士！哈蘭德零緋聞只愛一人　羞喊「是她先追我」

真純愛戰士！哈蘭德零緋聞只愛一人　羞喊「是她先追我」

神人豪押8260萬台幣！賭美國贏不了　比利時晉級讓他爽抱1.24億

神人豪押8260萬台幣！賭美國贏不了　比利時晉級讓他爽抱1.24億

太孤獨了！C羅痛哭告別世界盃　身旁無人安慰：梅西會這樣嗎？

太孤獨了！C羅痛哭告別世界盃　身旁無人安慰：梅西會這樣嗎？

美國慘敗後官方X遭灌爆！不到1小時破萬則留言：作弊贏不了足球

美國慘敗後官方X遭灌爆！不到1小時破萬則留言：作弊贏不了足球

快訊／湖人主力又出走！　混血王子八村壘2年8.9億台幣轉戰快艇

快訊／湖人主力又出走！　混血王子八村壘2年8.9億台幣轉戰快艇

快訊／比利時德凱特萊爾梅開二度　4比1擊敗美國闖8強

快訊／比利時德凱特萊爾梅開二度　4比1擊敗美國闖8強

C羅最後一舞成爭議戰！前國腳轟主帥「只會討好他」　害葡萄牙出局

C羅最後一舞成爭議戰！前國腳轟主帥「只會討好他」　害葡萄牙出局

哈蘭德「散步裝沒事」下一秒頭槌破網！　網驚：根本學梅西絕招

哈蘭德「散步裝沒事」下一秒頭槌破網！　網驚：根本學梅西絕招

【有二哈血統？】賓士貓手癢把碗慢慢推下桌　碗碎掉自己還嚇一跳

熱門新聞

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

費爾柴德找到新東家！IG自介洩玄機　經紀公司證實續留美職

真純愛戰士！哈蘭德零緋聞只愛一人　羞喊「是她先追我」

神人豪押8260萬台幣！賭美國贏不了　比利時晉級讓他爽抱1.24億

太孤獨了！C羅痛哭告別世界盃　身旁無人安慰：梅西會這樣嗎？

美國慘敗後官方X遭灌爆！不到1小時破萬則留言：作弊贏不了足球

讀者回應

﻿

熱門新聞

1C羅賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　

2費仔找到新東家！IG自介洩玄機

3真純愛戰士！哈蘭德零緋聞只愛一人

4神人賭美國贏不了！爽賺1.24億

5沒隊友安慰惹議？C羅落淚走進通道

最新新聞

116強碰埃及賭盤看好阿根廷大勝！

2外媒狠酸：川普會對比利時啤酒課徵100％關稅

3統一獅阿跨面唱出台南精神

4內馬爾8支奪冠廣告泡湯恐損失上億！

5守護國手食安　國訓中心沒有問題油品

熱門快報

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

遭姆巴佩拒握手失控拿球砸他　巴拉圭門將：一時失去冷靜...

最動人一幕！梅西主動擁抱送球衣　沃齊尼亞：我永遠不會忘記

多慧請200多位粉絲吃火鍋　結帳明細長到看不到底！

只讓姆巴佩開心半天！梅西「帽子戲碼」　登頂進球王再寫1狂紀錄

差點被維德角嚇壞！？梅西盛讚對手：我們早知道會很難踢

安心亞直接把水淋身上　濕身辣跳〈呼呼〉！

【手機差點變火鍋料XD】掉進熱湯瞬間　男子急忙拿夾子搶救TT

男偶像機場遭私生飯狂跟！　「爆氣潑飲料」親自拖地

【嚇鼠寶寶啦QQ】萌娃看爸組裝家具　被電動起子嚇到趴地開哭XD

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366