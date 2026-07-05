籃籃出道10年淚灑見面會！感謝粉絲相挺：有你們才繼續走下去

▲籃籃舉辦出道十週年見面會《籃圖：A Decade of Lan, A Journey With You.》。 圖片來源：希馬行銷提供

實習記者陳鈺唐／綜合報導

藝人籃籃4日晚間舉辦出道十週年見面會《籃圖：A Decade of Lan, A Journey With You.》，現場邀請楊繡惠、舒子晨、無尊，以及經紀公司老闆、老闆娘和媽媽到場支持，胡瓜、徐乃麟、曾國城，還有樂天桃猿球員林泓育雖未現身，但也特別錄製祝福影片，見證她從2017年初登板LamiGirls，到如今成為樂天桃猿應援隊隊長、站上金鐘舞台主持人的成長歷程。

見面會一開始，籃籃以熱舞點燃全場氣氛，隨後更將主持節目的經典橋段搬上舞台，包括《天才衝衝衝》的「聯想Tempo」、《綜藝大集合》的「搶椅子遊戲」、「魚躍龍門」等單元，邀請粉絲一起挑戰互動，讓現場笑聲不斷。

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寵粉無極限的籃籃也準備驚喜大禮，遊戲勝出的粉絲能獲得「主委加碼」紅包，其中最高獎金達6000元，另外還有兩名粉絲各拿下5000元、一人獲得3000元。除此之外，她也送出多件珍藏實戰球衣，將十年來累積的幸福分享給一路支持自己的粉絲。

活動中最催淚的一刻，則是主辦單位事先蒐集粉絲想對籃籃說的話，製作成電子留言牆投影在大螢幕。看著滿滿鼓勵與祝福，她忍不住紅了眼眶。面對前陣子的低潮，她感性表示，「這是公眾人物需要跨過去的坎；可是，再怎麼難過，回到球場看到支持我的你們，好像重新充滿了力量，有你們才可以繼續走下去，謝謝你們。」

隨後楊繡惠帶著生日蛋糕登台，與全場粉絲一起唱生日快樂歌。籃籃也許下生日願望，「第一個是希望今天現場所有人都可以幸福，都可以健健康康。第二個願望希望未來有朝一日，可以在大巨蛋辦專場見面會！」第三個願望則留在心中。

▲籃籃許下生日願望。 圖片來源：希馬行銷提供

回顧這段旅程，籃籃也向粉絲真情告白，曾有前輩告訴她，遇到挫折時不要只在意討厭自己的人，而是要讓喜歡自己的人更喜歡自己，「所以我想要把這些很喜歡我的人聚在一起，想要親自跟你們說謝謝，謝謝你們支持我。」

活動尾聲，籃籃媽媽抱著一大束花驚喜現身，感謝所有陪伴女兒一路走來的人，「感謝大家照顧我家籃籃，謝謝經紀公司老闆，無限感動，謝謝大家。」媽媽連說15次「謝謝」後，才突然想起轉身向女兒補上一句「啊，生日快樂」，逗樂全場。

最後籃籃也抽出自己10年來不同時期的人形立牌，送給幸運粉絲收藏，為這場充滿歡笑與眼淚的十年約定畫下溫馨句點。

▲籃籃媽媽(右)現身與女兒同台。 圖片來源：希馬行銷提供