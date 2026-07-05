費仔衍生華裔條款別急就章！葉君璋舉郭泓志條款為例：要想清楚

▲ 台裔外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／台北報導

隨著費爾柴德遭釋出後，吸引中職球隊接觸，也讓華裔球員是否能以本土資格加盟中職的議題再度浮上檯面。味全龍總教練葉君璋談到此事時表示，歡迎有實力的球員投入中職環境，但相關制度必須審慎規劃，「什麼都可以，但真的要想清楚。」

費爾柴德曾代表中華隊征戰經典賽，外界討論他是否能因具台灣血統、且有國家隊資歷，而取得本土球員資格。過去中職也曾有類似案例，前興農牛野手安生同樣具台灣血統，2002年參加中職新人選秀會，並在第2順位被興農牛選進，不過因未在台灣設籍，當時仍以洋將身分加盟。

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葉君璋回憶，「以前興農有一個華裔的安生。」他認為，不論是否具華裔身分，最重要仍是實力，「實力不到就沒有用。當然，如果他的實力那麼好，在中職一定是好的。也不一定要華裔，我們需要有更有實力的人願意投入這個環境，那表示我們這個環境是好的。」

不過，若聯盟要針對具國家隊資歷的混血或華裔球員討論本土資格，葉君璋強調，必須建立公平機制，「我覺得還是要有一個公平的機制，有一個規則，而且是公平的，這樣會比較好一點。」

葉君璋也提出疑問，若未來同時有多名符合條件的球員想加入中職，制度該如何運作，「如果回來三個人、五個人、六個人，還是只有一個人，可以自由去談嗎？如果現在有兩個球員，一隊可不可以兩個都談下來？他進來之後算本土嗎？這個東西真的要很詳細去規劃。」

他認為，相關制度不能因為單一事件或單一球員受到討論，就急著開設條款。葉君璋以過去「傑出旅外球員條款」為例指出，當時因郭泓志返台議題受到高度關注，聯盟設立相關規則，但後續是否能永續運作，仍有討論空間。

葉君璋說，「不是說現在需要就來一個條款。像之前所謂郭泓志條款，那時候大家一頭熱，用一個規則，簡單用一個規則，到最後好像不是很理想。」若球隊覺得不划算，球員可能反而卡在制度裡，無法順利投入中職。

他也提到，過去包括陽岱鋼，甚至陳偉殷若有返台可能，都可能受到相關制度限制，起因是當初設了沒有完整規劃的規則。費爾柴德也類似，因單一事件衍生出來，如今只是另一個不同形式的議題。