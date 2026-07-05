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法媒曝德尚疑遭巴拉圭板凳席辱罵亡母　雙方各執一詞恐掀紀律風波

▲Didier Deschamps。（圖／達志影像／美聯社）

▲Didier Deschamps。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

2026世界盃16強法國以1比0擊敗巴拉圭順利挺進下一輪，這場比賽火藥味十足，除了場上多次出現粗暴犯規與衝突邊緣場面，賽後更傳出巴拉圭板凳席疑似對法國總教練德尚（Didier Deschamps）口出惡言，甚至涉及他在本屆賽事期間過世的母親，引發外界高度關注。

本場比賽過程相當混亂，巴拉圭多次出現激烈身體對抗，卻未被「烏茲別克籍」主審即時吹罰，使雙方球員情緒逐漸升高，場面一度瀕臨失控；法國雖最終以1比0拿下勝利，但賽後焦點並未完全停留在晉級結果，而是集中在場邊疑似出現的侮辱性言論。

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法國媒體《RMC》報導指出，德尚賽後出席記者會時神情哀傷、語氣嚴肅，他的發言暗示自己在比賽期間遭到巴拉圭方面侮辱，其中甚至可能包含針對他近期過世母親的言語攻擊，即便相關言論未必是有意為之，仍讓事件迅速延燒。

法國《隊報》也報導此事，指出德尚在記者會上對巴拉圭工作人員的行為表達失望；德尚表示，「我並不是要批評巴拉圭，每支球隊都會用自己喜歡的方式踢球，不過，我希望對方板凳席不要出現那些侮辱性的言語，尤其是某些工作人員的發言，真的太過分了。」

這番話被現場媒體與法國代表團解讀為，德尚可能是在暗指對方有人拿他於本屆賽事期間離世的母親作文章；德尚先前因母親過世，曾在小組賽期間離隊出席葬禮，如今若真有相關侮辱言論，勢必將使事件層級進一步升高。

針對外界質疑，巴拉圭總教練阿爾法羅（Gustavo Alfaro）在賽後記者會上否認己方曾出現如此低劣的發言。

他表示，「不不不，足球不能墮落到那種地步，我原本以為你是在說球員之間的衝突，我由衷尊敬德尚教練；當然，關於VAR判決，我們之間會有不同看法，一方認為應該判罰點球，另一方則不認同，這些情況確實存在，但不不不……老實說，我個人沒有聽到那樣的話。」

阿爾法羅進一步強調，他相信自己的教練團不會做出這樣的事，「我很了解我們的教練團，所以我不認為會有那種事，我們不會做出那麼低俗的行為；足球不是戰爭，如果我有聽到那樣的話，我一定會反對，無論在任何情況下，那都是不被允許的。」

目前法國與巴拉圭雙方說法明顯對立，事件仍有待進一步釐清；若日後確認巴拉圭板凳席確曾對德尚或其已故母親發出侮辱性言論，相關人士恐面臨國際足總紀律處分，這場16強戰的場外風波也勢必持續發酵。

關鍵字： 2026世足、法國、足球、巴拉圭、姆巴佩

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