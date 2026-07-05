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快訊／1天募足60萬！台中德芙蘭少棒可赴日參賽了　校方發文感謝

▲▼德芙蘭國小棒球隊獲全國軟式少棒錦標賽冠軍，募足款項可出國比賽。（圖／記者李陳信得翻攝）

▲德芙蘭國小棒球隊獲全國軟式少棒錦標賽冠軍，募足款項可出國比賽。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

記者李陳信得、郭玗潔／台中報導

台中市和平區德芙蘭國小棒球隊今年4月榮獲全國軟式少棒錦標賽冠軍，7月底代表台灣要前往日本參加世界軟式少棒錦標賽（IBA），不料，以往體育署時代補助150萬元，升格運動部卻陡降只補助13萬2千元，導致校長古金益必須自己募款，但資金缺口還有60萬元。3日消息一傳出，社會各界的關心與協助湧入，學校於4日深夜在臉書宣布，已順利募集到足夠款項，學校也懷著最誠摯、最感恩的心，向所有伸出援手的單位與人士致上最深的謝意。

學校發布聲明表示，本次出國參賽所需經費已全數到位，孩子們已能安心準備比賽。若仍有社會各界希望以小額捐款持續支持德芙蘭少棒隊，學校將秉持公開透明、專款專用的原則，全數運用於少棒隊基礎設備更新、訓練器材添購及基層棒球發展，讓每一份愛心都能持續陪伴孩子成長，成為偏鄉體育教育永續發展的力量。

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▲▼德芙蘭國小棒球隊獲全國軟式少棒錦標賽冠軍，募足款項可出國比賽。（圖／記者李陳信得翻攝）

校方也感謝台中市政府教育局一路以來的大力支持，積極協助學校籌措參賽經費，成為孩子們追逐夢想最堅實的後盾。同時，也衷心感謝古秀英議員、吳瓊華議員、台中銀保險經紀人第一時間表達願支持偏鄉基層少棒的努力，及台東善心低調的張小姐、第一產險陳小姐、林松柏社長、王總等等所有默默付出的企業、民間團體、善心人士，並特別感謝在此之前持續關心的伍麗華委員、羅廷瑋委員，以及每一位關心德芙蘭少棒的朋友。因為有大家的支持與鼓勵，孩子們才能安心備戰，勇敢披上中華台北戰袍，站上國際舞台。

校方也強調，身為教育工作者，也藉由這次經驗，誠心期盼未來能持續完善我國基層體育的支持制度，讓每一支代表台灣參加國際賽事的隊伍，都能有更穩定、更完善的資源作為後盾，把心力放在訓練與比賽，而不是將寶貴的時間花在募款奔走。這並非德芙蘭國小一所學校的期待，而是所有努力站上國際舞台、為國爭光的孩子們共同的心聲。最後也再次向所有關心、支持德芙蘭國小少棒隊的政府機關、企業、民間團體及社會大眾，致上最深的敬意與感謝。

關鍵字： 少棒隊偏鄉體育國際賽事德芙蘭國小台灣之光台中

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