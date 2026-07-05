巴拉圭「破壞12碼點」遭ESPN點名　姆巴佩冷血罰進送法國8強

▲Ousmane Dembélé。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

世界盃淘汰賽16強5日登場，法國靠著隊長姆巴佩（Kylian Mbappé）主罰12碼破門，最終以1比0擊敗巴拉圭，順利挺進8強；不過在這記致勝12碼出現前，巴拉圭球員疑似做出干擾主罰者的「小動作」，引起美國媒體關注。

法國在比賽中獲得12碼機會後，巴拉圭球員一度將注意力放在可能操刀的登貝萊（Ousmane Dembélé）身上，多名球員圍住他並做出威嚇動作。

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更引人注目的是，巴拉圭球員還在12碼罰球點附近以腳踩踏，動作看似試圖破壞或弄亂罰球點。

不過最後並非由登貝萊操刀，而是改由姆巴佩站上12碼點；這位法國王牌頂住壓力冷靜射進，攻下全場唯一進球，也幫助法國以1球之差淘汰巴拉圭。

美國轉播單位ESPN英國版賽後公開相關畫面，並指出，「法國獲得12碼後，巴拉圭球員以為登貝萊會主罰，因此上前威嚇他，甚至還破壞了12碼罰球點；然而，登貝萊把球交給姆巴佩，姆巴佩也把球踢進。」

ESPN旗下足球社群帳號也貼出姆巴佩進球後的表情照，並寫道，「巴拉圭試圖破壞12碼罰球點，但這是姆巴佩罰進12碼後的模樣。」

巴拉圭球員在12碼前的干擾動作未能奏效，反而成為賽後小丑，姆巴佩則用關鍵進球回應壓力，率領法國闖進8強。