山本由伸7局10K神壓制奪第9勝　弗里曼雙打點助道奇完封教士

▲山本由伸。 （圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳鈺唐／綜合報導

道奇日籍王牌山本由伸5日(台灣時間)主場迎戰教士，繳出王牌級壓制表現，主投7局無失分，僅被敲3支安打，狂飆10次三振，加上帕赫斯（Andy Pages）適時安打、弗里曼（Freddie Freeman）開轟包辦2分打點火力支援，道奇終場3比0完封教士，山本收下本季第9勝。

山本首局就遇到亂流，面對首名打者小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）被敲安打，2出局後又遭席茲（Gavin Sheets）擊出安打，形成一、三壘有人危機。不過他隨後展現大心臟，飆出157公里速球讓弗朗斯（Ty France）揮棒落空三振，成功守住失分危機。

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2局上山本再度讓首名打者上壘，但他成功製造雙殺，再以三振結束半局。3局上他逐漸進入節奏，單局送出2次三振，投出三上三下。

道奇打線在3局下率先突破僵局，靠著保送與安打攻占二、三壘，隨後帕赫斯掌握機會敲出適時安打，幫助球隊取得1比0領先。

獲得領先優勢後，山本越投越穩。4局上雖然投出保送，不過面對波格茲（Xander Bogaerts）時，他祭出大幅度曲球，讓對手身體後仰仍只能看著球進壘，最後站著遭到三振。

5、6兩個半局山本連續讓教士打線三上三下，其中第6局再送出2次三振。6局下，弗里曼轟出本季第15發全壘打，替道奇追加保險分，將比分擴大為2比0。

Freddie Freeman creates some fireworks for the @Dodgers ???? pic.twitter.com/zDkGq4NuhC — MLB (@MLB) July 5, 2026

7局上山本續投，2出局一壘有人時面對梅瑞爾（Jackson Merrill），再度讓他揮空三振，完成本場第10K，也讓道奇主場球迷起立歡呼。

山本退場後，道奇打線持續追加分數，8局下弗里曼再度建功，敲出適時安打送回球隊第3分，單場包辦2分打點，幫助道奇擴大領先。

山本此役用100球完成7局，狂飆10次三振僅被敲3安無失分，收下本季第9勝。大谷翔平此戰沒有出賽，道奇仍靠著山本強勢壓制，終場3比0完封教士。