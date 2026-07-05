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小熊主場變仙境！「一片白」讓比賽喊停　今永昇太首球挨轟第7敗

實習記者陳鈺唐／綜合報導

小熊日籍左投今永昇太5日(台灣時間)在主場先發登板迎戰紅雀，開賽第一球就遭慘遭狙擊，最終主投4.2局失2分退場。此戰瑞格利球場遭濃霧籠罩，場上能見度受到影響，雙方比賽一度暫停約15分鐘，最終小熊以0比3遭紅雀完封，今永也苦吞本季第7敗。

此役原先就因雨勢影響延後約1小時開打，今永昇太首局首打席面對韋瑟霍特（JJ Wetherholt），第一球投進紅中位置就被逮中，炸裂轟出「首球首打席全壘打」。不過今永很快找回節奏，接下來3個出局數全部靠三振拿下。

3局上今永再度陷入危機，連續投出2次保送後，遭赫雷拉（Iván Herrera）敲出中外野適時安打失掉第2分。隨後他製造雙殺打化解危機，避免比分持續擴大。

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5局上2出局後，今永面對第3輪打線又被韋瑟霍特擊出左外野線邊二壘安打，小熊教練團決定換投。此役今永投4.2局用86球，被敲4安失2分，送出8次三振、3次保送，防禦率升高至4.28。

隨著比賽進行，瑞格利球場霧氣越來越濃，場上球員明顯受到視線影響，紅雀守備球員也向裁判反映看不清楚。第6局結束後，雙方與裁判團討論，決定暫停比賽。

這場罕見的濃霧暫停約15分鐘後恢復進行，等待期間現場球迷仍相當熱情，在看台合唱經典歌曲《Take Me Home, Country Roads》，成為比賽另類焦點。

不過小熊打線此役遭紅雀投手群壓制，擔任第4棒指定打擊的鈴木誠也同樣熄火，全隊敲出5支安打沒有攻下任何分數，終場以0比3輸球，今永也苦吞本季第7敗。

▲今永昇太先發遇上濃霧，比賽被迫喊停。（圖／達志影像／美聯社）

▲今永昇太先發遇上濃霧，比賽被迫喊停。 （圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 小熊紅雀今永昇太濃霧

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