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何樺帶台灣味進費城人休息室　喊話：希望幾年後站上這球場

▲▼平鎮高中何樺加盟費城人。（圖／米馬力經紀提供）

▲平鎮高中何樺加盟費城人。（圖／米馬力經紀提供）

實習記者陳鈺唐／綜合報導

費城人球團正式宣布與平鎮高中17歲右投何樺簽約，這位最快球速達153公里的台灣新秀正式展開旅美生涯。完成簽約後，何樺也首度走進費城人主場感受大聯盟氛圍，談到加入自己喜愛的球隊，他坦言相當興奮，期待未來一步步朝大聯盟舞台邁進。

何樺透露，這次來到費城人主場還有一段特別插曲。前一天在球場時，他遇見費城人王牌投手諾拉（Aaron Nola），對方提到知道台灣茶相當有名，因此隔天何樺特別準備來自台灣的瑞穗茶葉禮盒送給前輩。

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不過由於費城人球員已經出發前往客場比賽，雙方未能再次碰面，最後只能將禮盒放進諾拉的休息室置物櫃，「他說知道台灣茶很有名，所以我們隔天就帶茶過來想送他，可惜他們去客場，只能放在他的櫃子。」

談到正式加盟費城人，何樺表示，「覺得很開心，可以加入自己很喜歡的球隊。」

 從台灣青棒正式挑戰美職體系，他也為自己設定明確目標，希望能穩定成長、一步一步往上升。「希望可以穩定往上爬，一年升一階，」何樺說道，期待幾年後能靠自己的能力站上大聯盟，「希望幾年後，自己也可以來到這個球場比賽。」

對於一路陪伴他的支持者與家人，何樺也表達感謝，「謝謝這些支持我的人，非常支持我，讓我可以好好打球，也謝謝家人跟我一起來這裡，我愛你們。」

關鍵字： 費城人何樺大聯盟旅美

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