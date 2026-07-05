維德角門神爆紅被看上了！傳貝克漢有意簽下　圓「梅西同隊夢」

▲沃齊尼亞（Vozinha）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳鈺唐／綜合報導

世界盃一戰成名的沃齊尼亞（Vozinha）有望實現與偶像並肩作戰的夢想。根據外媒報導，貝克漢（David Beckham）旗下的邁阿密國際（Inter Miami CF）有意網羅這名維德角40歲門將，補強球隊門將位置。

沃齊尼亞在2026世界盃成為最大驚奇之一，他率領維德角歷史性闖進32強淘汰賽，並在面對衛冕軍阿根廷時讓梅西（Lionel Messi）領軍的豪門陷入苦戰。該役雙方一路激戰到延長賽，阿根廷最終才以3比2驚險勝出。

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雖然維德角結束世界盃旅程，但沃齊尼亞的表現讓外界留下深刻印象。他不僅在小組賽面對西班牙完成零封，對決阿根廷時也多次擋下關鍵攻勢，因此成為本屆賽事爆紅人物之一。

據報導，邁阿密國際正在評估引進沃齊尼亞的可能性，而這筆交易背後還有另一層意義。沃齊尼亞過去曾多次表達對梅西的欣賞，若加盟成功，將有機會與生涯最大偶像成為隊友。

Cape Verde goalkeeper Vozinha on what Lionel Messi told him after Argentina’s World Cup victory:



“I went to greet him, and before I could even say anything, he hugged me and said, ‘Good job. You’re a great goalkeeper.’ Those words from a player like Messi mean a lot to me. I’ll… — The Sports Pulse (@Tsportspulse) July 4, 2026

此外，沃齊尼亞（Vozinha）目前已成為自由球員，上一支效力的球隊是葡萄牙次級聯賽球隊查維斯（GD Chaves）。由於合約已經到期，若邁阿密國際決定出手，將不需支付任何轉會費即可完成簽約，對球團而言是不需付出高額成本的補強機會。

如今外界焦點將回到邁阿密國際老闆貝克漢身上，是否願意出手網羅這位世界盃黑馬英雄，讓沃齊尼亞在職業生涯尾聲完成與梅西並肩作戰的夢想，成為接下來的一大看點。